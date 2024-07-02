Ухудшение качества воздуха в Киеве: что такое диоксид азота и чем он опасен

Вещество негативно влияет на здоровье человека

Во вторник, 2 июля, в Киеве концентрация диоксида азота в воздухе достигнет предельно допустимых значений. Это может негативно повлиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет проблемы с дыханием.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ожидается, что температура воздуха в столице поднимется до +32°С.

"Жаркая, сухая и маловетренная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха", — говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют часто пить воду, сделать влажную уборку и по возможности вентилировать помещения. Также находиться в парковых зонах, как можно дальше от автомобильных и железных дорог. Избегайте долгого пребывания на солнце.

Для справки:

Диоксид азота (NO₂) – это токсичный газ желто-бурого цвета с резким запахом. Диоксид азота может отрицательно влиять на здоровье человека, а именно:

раздражать дыхательные пути;

вызывать кашель, затрудненное дыхание и одышку;

ухудшать состояние людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, такими как астма и бронхит;

увеличивать риск развития инфекций дыхательных путей;

снижать иммунитет;

отрицательно влиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве начнет спадать жара. Скоро в столицу придет мокрая погода с ветрами и небольшим понижением температуры.