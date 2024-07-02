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Ухудшение качества воздуха в Киеве: что такое диоксид азота и чем он опасен

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Автор
Токсический газ столицы Новость обновлена 02 июля 2024, 11:55
Токсический газ столицы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вещество негативно влияет на здоровье человека

Во вторник, 2 июля, в Киеве концентрация диоксида азота в воздухе достигнет предельно допустимых значений. Это может негативно повлиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет проблемы с дыханием.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ожидается, что температура воздуха в столице поднимется до +32°С.

"Жаркая, сухая и маловетренная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха", — говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют часто пить воду, сделать влажную уборку и по возможности вентилировать помещения. Также находиться в парковых зонах, как можно дальше от автомобильных и железных дорог. Избегайте долгого пребывания на солнце.

Для справки:

Диоксид азота (NO₂) – это токсичный газ желто-бурого цвета с резким запахом. Диоксид азота может отрицательно влиять на здоровье человека, а именно:

  • раздражать дыхательные пути;
  • вызывать кашель, затрудненное дыхание и одышку;
  • ухудшать состояние людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, такими как астма и бронхит;
  • увеличивать риск развития инфекций дыхательных путей;
  • снижать иммунитет;
  • отрицательно влиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве начнет спадать жара. Скоро в столицу придет мокрая погода с ветрами и небольшим понижением температуры.

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#Новости Киева #Диоксид азота #Качество воздуха в Киеве #токсичный газ