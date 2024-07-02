Ухудшение качества воздуха в Киеве: что такое диоксид азота и чем он опасен
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Вещество негативно влияет на здоровье человека
Во вторник, 2 июля, в Киеве концентрация диоксида азота в воздухе достигнет предельно допустимых значений. Это может негативно повлиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет проблемы с дыханием.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ожидается, что температура воздуха в столице поднимется до +32°С.
"Жаркая, сухая и маловетренная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха", — говорится в сообщении.
Киевлянам рекомендуют часто пить воду, сделать влажную уборку и по возможности вентилировать помещения. Также находиться в парковых зонах, как можно дальше от автомобильных и железных дорог. Избегайте долгого пребывания на солнце.
Для справки:
Диоксид азота (NO₂) – это токсичный газ желто-бурого цвета с резким запахом. Диоксид азота может отрицательно влиять на здоровье человека, а именно:
- раздражать дыхательные пути;
- вызывать кашель, затрудненное дыхание и одышку;
- ухудшать состояние людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, такими как астма и бронхит;
- увеличивать риск развития инфекций дыхательных путей;
- снижать иммунитет;
- отрицательно влиять на работу сердечно-сосудистой системы.
Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве начнет спадать жара. Скоро в столицу придет мокрая погода с ветрами и небольшим понижением температуры.