Погіршення якості повітря у Києві: що таке діоксид азоту та чим він небезпечний

Речовина негативно впливає на здоров'я людини

У вівторок, 2 липня, у Києві концентрація діоксиду азоту в повітрі сягне гранично допустимих значень. Це може негативно вплинути на самопочуття людей, особливо тих, які мають проблеми з диханням.

Про це повідомляє Український гідрометрологічний центр. Очікується, що температура повітря у столиці підніметься до +32°.

"Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря", — йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендують часто пити воду, зробити вологе прибирання та по можливості вентилювання приміщень. Також перебувати в паркових зонах, якомога далі від автомобільних доріг та залізниць. Уникати довгого перебування на сонці.

Для довідки:

Діоксид азоту (NO₂) — це токсичний газ жовто-бурого кольору з різким запахом. Діоксид азоту може негативно впливати на здоров'я людини, а саме:

подразнювати дихальні шляхи;

спричиняти кашель, утруднене дихання та задишку;

погіршувати стан людей з хронічними захворюваннями дихальної системи, такими як астма та бронхіт;

збільшувати ризик розвитку інфекцій дихальних шляхів;

знижувати імунітет;

негативно впливати на роботу серцево-судинної системи.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Києві почне спадати спека. Скоро до столиці завітає мокра погода з вітрами та невеликим зниженням температури.