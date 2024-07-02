Погіршення якості повітря у Києві: що таке діоксид азоту та чим він небезпечний
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Речовина негативно впливає на здоров'я людини
У вівторок, 2 липня, у Києві концентрація діоксиду азоту в повітрі сягне гранично допустимих значень. Це може негативно вплинути на самопочуття людей, особливо тих, які мають проблеми з диханням.
Про це повідомляє Український гідрометрологічний центр. Очікується, що температура повітря у столиці підніметься до +32°.
"Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря", — йдеться у повідомленні.
Киянам рекомендують часто пити воду, зробити вологе прибирання та по можливості вентилювання приміщень. Також перебувати в паркових зонах, якомога далі від автомобільних доріг та залізниць. Уникати довгого перебування на сонці.
Для довідки:
Діоксид азоту (NO₂) — це токсичний газ жовто-бурого кольору з різким запахом. Діоксид азоту може негативно впливати на здоров'я людини, а саме:
- подразнювати дихальні шляхи;
- спричиняти кашель, утруднене дихання та задишку;
- погіршувати стан людей з хронічними захворюваннями дихальної системи, такими як астма та бронхіт;
- збільшувати ризик розвитку інфекцій дихальних шляхів;
- знижувати імунітет;
- негативно впливати на роботу серцево-судинної системи.
Раніше "Телеграф" писав, коли у Києві почне спадати спека. Скоро до столиці завітає мокра погода з вітрами та невеликим зниженням температури.