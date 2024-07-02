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Погіршення якості повітря у Києві: що таке діоксид азоту та чим він небезпечний

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Токсичний газу столиці Новина оновлена 02 липня 2024, 11:55
Токсичний газу столиці. Фото Колаж "Телеграфу"

Речовина негативно впливає на здоров'я людини

У вівторок, 2 липня, у Києві концентрація діоксиду азоту в повітрі сягне гранично допустимих значень. Це може негативно вплинути на самопочуття людей, особливо тих, які мають проблеми з диханням.

Про це повідомляє Український гідрометрологічний центр. Очікується, що температура повітря у столиці підніметься до +32°.

"Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря", — йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендують часто пити воду, зробити вологе прибирання та по можливості вентилювання приміщень. Також перебувати в паркових зонах, якомога далі від автомобільних доріг та залізниць. Уникати довгого перебування на сонці.

Для довідки:

Діоксид азоту (NO₂) — це токсичний газ жовто-бурого кольору з різким запахом. Діоксид азоту може негативно впливати на здоров'я людини, а саме:

  • подразнювати дихальні шляхи;
  • спричиняти кашель, утруднене дихання та задишку;
  • погіршувати стан людей з хронічними захворюваннями дихальної системи, такими як астма та бронхіт;
  • збільшувати ризик розвитку інфекцій дихальних шляхів;
  • знижувати імунітет;
  • негативно впливати на роботу серцево-судинної системи.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Києві почне спадати спека. Скоро до столиці завітає мокра погода з вітрами та невеликим зниженням температури.

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#Новини Києва #Діоксид азоту #Якість повітря у Києві #токсичний газ