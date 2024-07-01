Спасет от жары и прибавит комфорта в доме на время отключений света: как выбрать правильную зарядную станцию

Станция позволит без проблем заниматься домашними делами

В Украине из-за многочисленных обстрелов энергетической инфраструктуры ежедневно действуют графики отключений света. При этом ситуация в будущем может существенно ухудшиться. Поэтому многие украинцы задумываются о своей энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая помогла бы пройти этот сложный период. Для этого мы выпустим целый ряд материалов, которые помогут выбрать станцию "на любые случаи жизни". Узнать о новых материалах вы можете в этом разделе сайта.

Для начала отметим, что стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы).

При выборе зарядной станции нужно ориентироваться на приблизительно такое время её работы. То есть станции должно хватить на 4 часа использования всеми приборами, которые вам нужны. В то же время из этого следует и главная проблема при выборе, ведь потребности у всех разные, а значит, и общей рекомендации быть не может.

В этом материале мы рассмотрим актуальный сейчас сценарий – "комфорт в жару". Он позволит создать в доме максимально комфортные условия, несмотря на отключения света.

Для этого мы возьмем: вентилятор, холодильник, а также смартфон и Wi-Fi роутер. При этом смартфон будет заряжаться 2 часа, а другие устройства будут работать непрерывно.

Какие параметры важны для расчетов?

Основными параметрами зарядной станции являются ее емкость и мощность. Емкость – это показатель, который позволит вам ориентироваться на продолжительность ее работы при подключении всех гаджетов, а мощность позволит узнать сколько устройств она может "вытащить" одновременно. Отметим, что наиболее часто производители на упаковках указывают именно емкость станции. Ее важно не путать с мощностью, ведь этот параметр влияет даже на сохранность техники. То есть, в лучшем случае станция просто "не вытянет" ваши устройства, а в худшем может даже повредить им из-за пониженного напряжения.

Какая зарядная станция необходима для вышеуказанного сценария?

Для расчета мы взяли среднее потребление. В вашем случае показатели могут немного отличаться в ту или иную сторону, поэтому необходимо брать небольшой запас "на всякий случай". Также следует учитывать, что результаты не учитывают КПД зарядных станций (обычно это 90-95%), учтите это при выборе.

Следовательно, необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Зарядные станции, которые "потянут" такой режим работы:

Напомним, ранее мы писали о том, какую зарядную станцию выбрать для работы на дому.