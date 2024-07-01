Есть важные нюансы: как выбрать мощный повербанк на отключение света

Такой зарядит не только телефон, но и ноутбук

В условиях регулярных отключений света по почасовым графикам актуальным стал вопрос использованием мощных повербанков. Такие устройства могут пополнить батарею не только телефона или наушников, но и зарядить ноутбук или мультимедийные устройства.

Как выбрать повербанк с большой емкостью, выяснил "Телеграф". Отметим, что экономить на таких устройствах не стоит, ведь дешевые варианты — менее качественные и могут навредить вашим девайсам.

Первоначально следует выбирать модели от 20000 мАч и выше, ведь это обеспечит длительную работу вашей техники. Также важно обратить внимание на выходную мощность, ведь для зарядки ноутбуков нужно более 20 Вт, но оптимальным выбором будут модели с 65 Вт и выше.

Современные ноутбуки, оснащенные мобильными процессорами, могут поддерживать зарядку и от повербанков с выходной мощностью 20-30 Вт, например — все MacBook M1, М2, М3.

Но чем больше выходная мощность у повербанка, тем больше энергии он будет тратить на ее преобразование, соответственно остается ее меньше. То есть, если повербанку по емкости должно хватать на две полных зарядки ноутбука, то из-за слишком высокой выходной мощности количество может сократиться до одной-полутора.

В то же время, повербанки с меньшей выходной мощностью и большой емкостью заряжаются дольше.

На что еще нужно обратить внимание

Наличие розетки AC: это позволит подключать устройства, работающие от обычной розетки. Поддержка протоколов быстрой зарядки: обратите внимание на наличие технологий PD (Power Delivery) и QC (Quick Charge). Разнообразие портов: чем больше разных типов портов, тем универсальнее будет ваш повербанк. Дополнительные функции: возможность солнечной зарядки или защита от перегрузки может стать приятным бонусом.

Рекомендуемые модели для рассмотрения:

MAXOAK K2 — 185 Вт·ч, 50000 мАч Jackery Explorer 1000 — 1002 Вт·год EcoFlow DELTA — 1260 Вт·час

С увеличением емкости растет и вес устройства, так что такие повербанки в карман уже не забросишь. Поэтому перед покупкой следует учесть все за и против, учитывая ваши потребности и способ использования.

Ранее "Телеграф" писал, во сколько по новым тарифам на свет обойдется пользование повербанком (20000 мАч) за один раз и сколько можно потратить денег за месяц.