"Коля Котлета": в Киеве появились интересные плакаты с Тищенко (фото)

Изображение выбрали не случайно

В центре Киева появились плакаты с требованием отправить за решетку народного депутата Николая Тищенко, которому сообщили о подозрении по делу о нападении на бывшего военного. На плакатах нардепа карикатурно изобразили в виде котлеты.

Такую агитационную акцию провели активисты киевского состава Украинского Кровного Единства. Граждане поддержали интересную инициативу.

Плакаты с карикатурным изображением Тищенко привлекли много прохожих и стали объектом активных обсуждений в социальных сетях. Пользователи делятся фотографиями и высказывают разные мнения относительно этой акции.

В виде котлеты нардеп изображен из-за своего прозвища в парламенте. "Коля Котлета" — именно так называют Тищенко оппоненты.

Активисты требуют справедливо наказать Тищенко

Сатиричность плаката подчеркивает не только карикатура, но и подпись.

Плакаты можно увидеть в центре Киева и не только

Активисты рассказали, что акция очень понравилась киевлянам, некоторые даже просили подарить такие самоклеящиеся плакаты.

Напомним, 20 июня охранники Тищенко напали на бывшего военнослужащего Дмитрия Павлова в центре Днепра, когда тот гулял там с ребенком. Мужчину скрутили, избили и заковали в наручники из-за замечаний в сторону нардепа. Сам Тищенко после этого обвинил Павлова в том, что тот якобы входит в состав преступной группировки, которая "крышует ботофермы".

25 июня Тищенко получил подозрение по статье о незаконном лишении человека свободы. Кроме того, у него провели обыски, в ходе которых нардеп показательно разбил свой телефон.

В тот же день Печерский суд Киева избрал меру пресечения депутату. Тищенко отправили под домашний арест.