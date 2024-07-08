Бронь от мобилизации и зарплата от 30 тысяч: где в Киеве найти хорошую работу

На некоторые должности берут без опыта работы

В Киеве растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Каждый день появляются новые интересные вакансии с конкурентной оплатой труда.

Сегодня не так уж трудно найти работу с зарплатой от 30 тысяч гривен и бронью. "Телеграф" подобрал пять неплохих вакансий, которые могут вас заинтересовать.

Так, в Киеве ищут кладовщика-сортировщика. В его обязанности входит: прием, приход номенклатуры состава запасных частей; обработка первоначальной документации от поставщиков; формирование заказов для поставщиков; выдача в производство номенклатуры состава запасных частей; ежемесячное проведение инвентаризации и работа с базой данных 1С.

За эту работу специалисту предлагают 30 тысяч в месяц. Также обещают бронирование от мобилизации. Однако требуется хоть небольшой опыт на складе.

Следующая доступная вакансия менеджера по логистике. Компания обещает, что можно заработать от 30 до 40 тысяч гривен. Дают бронь и готовы взять кого угодно, но с высшим образованием.

Менеджер по логистике должен планировать и организовывать международные перевозки, управлять таможенными процедурами; координировать работу с поставщиками и клиентами; управлять складскими операциями; ввести финансовый контроль и отчетность.

Если есть опыт в закупках, можно рассмотреть вакансию менеджера по закупкам. Обязанности: поиск новых поставщиков товаров и услуг в Украине и за границей; мониторинг и анализ цен и тенденций развития рынка; ведение конкурсных процедур, переговоров; заключение и контроль исполнения договоров.

Компания предлагает зарплату выше средней — от 33 до 38 тысяч гривен. Также работникам дают бронь от мобилизации.

В Софиевскую Борщаговку ищут автослесаря-ходовика. Специалисту предлагают график работы с понедельника по субботу. Ему готовы предоставить жилье, а также возможный вахтенный метод.

Компания обещает бронирование и зарплату от 35 тысяч гривен. Однако работник должен иметь опыт на аналогичной работе.

Самая интересная вакансия в этой подборке – охранник в офисный центр. Помимо брони, предлагают зарплату от 50 тысяч.

В обязанности входит наблюдение за видеокамерами и мониторами с целью выявления потенциальных угроз и опасности на объекте.

График работы достаточно удобен: посуточный, 3/3 или 7/7.

Рассматривают кандидатов без опыта работы, но в хорошей физической форме.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве можно найти интересные вакансии бронью от мобилизации и без опыта работы. Работникам готовы платить достойную заработную плату.