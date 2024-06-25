С бронью от мобилизации и без опыта работы: в Киеве предлагают интересные вакансии
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Кандидаты могут рассчитывать на высокую зарплату
Сегодня в Киеве наблюдается активизация рынка труда. В условиях усиленной мобилизации растет спрос на вакансии, предусматривающие бронирование.
Военнообязанные могут получить работу даже без опыта. "Телеграф" рассмотрел популярные вакансии.
В Киеве ищут повара на АЗК. В обязанности входит приготовление фирменных блюд и обеспечение чистоты кафе. Качественное обслуживание гостей в соответствии с корпоративными стандартами компании и активные продажи продукции, помощь гостям в выборе.
Работодатель предлагает посменный график работы с почасовой оплатой труда. Также компания обещает работнику бронь от мобилизации.
Вакансии можно просмотреть по ссылкам — повар.
С зарплатой в 28 тысяч гривен и бронированием предлагают вакансию охранника. Ищут кандидатов даже без опыта работы.
График работы посуточно 3/3. Также обеспечивают сотрудников трехразовым питанием во время рабочей смены.
В обязанности входит: наблюдение за домом и близлежащей территорией по видеокамерам и мониторам; контроль периметра дома и своевременная реакция на любые подозрительные или нежелательные события, включая вторжение на территорию или нарушение безопасности.
Однако кандидат должен иметь отличную физическую форму и способность эффективно реагировать на стрессовые ситуации и действовать в соответствии с установленными правилами.
Вакансии можно просмотреть по ссылкам — охранник.
В Киеве предлагают вакансию специалиста call-центра. В компании обещают бронь от мобилизации и конкурентный уровень оплаты.
Обязанности:
- консультирование клиентов по телефону;
- регистрация обращений в корпоративных базах данных.
Кандидат должен свободно владеть украинским и иметь грамотный язык, четкую дикцию. А также быть уверенным пользователем ПК.
Вакансии можно просмотреть по ссылкам — специалист call-центра.
На Борщаговку ищут сборщика мебели. Работнику предлагают бронирование и заработную плату, которая выплачивается без задержек. Заработать можно до 32 тысяч гривен в месяц.
График работы 5/2, суббота и воскресенье – выходные. В обязанности входит ведение участка изготовления и сборки каркасов, корпусной мебели.
Вакансии можно просмотреть по ссылкам — сборщик мебели.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают интересные вакансии с броней от мобилизации и зарплатой от 40 тысяч гривен. Обязательное условие – официальное трудоустройство.