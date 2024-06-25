С бронью от мобилизации и без опыта работы: в Киеве предлагают интересные вакансии

Кандидаты могут рассчитывать на высокую зарплату

Сегодня в Киеве наблюдается активизация рынка труда. В условиях усиленной мобилизации растет спрос на вакансии, предусматривающие бронирование.

Военнообязанные могут получить работу даже без опыта. "Телеграф" рассмотрел популярные вакансии.

В Киеве ищут повара на АЗК. В обязанности входит приготовление фирменных блюд и обеспечение чистоты кафе. Качественное обслуживание гостей в соответствии с корпоративными стандартами компании и активные продажи продукции, помощь гостям в выборе.

Работодатель предлагает посменный график работы с почасовой оплатой труда. Также компания обещает работнику бронь от мобилизации.

Вакансии можно просмотреть по ссылкам — повар.

С зарплатой в 28 тысяч гривен и бронированием предлагают вакансию охранника. Ищут кандидатов даже без опыта работы.

График работы посуточно 3/3. Также обеспечивают сотрудников трехразовым питанием во время рабочей смены.

В обязанности входит: наблюдение за домом и близлежащей территорией по видеокамерам и мониторам; контроль периметра дома и своевременная реакция на любые подозрительные или нежелательные события, включая вторжение на территорию или нарушение безопасности.

Однако кандидат должен иметь отличную физическую форму и способность эффективно реагировать на стрессовые ситуации и действовать в соответствии с установленными правилами.

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В Киеве предлагают вакансию специалиста call-центра. В компании обещают бронь от мобилизации и конкурентный уровень оплаты.

Обязанности:

консультирование клиентов по телефону;

регистрация обращений в корпоративных базах данных.

Кандидат должен свободно владеть украинским и иметь грамотный язык, четкую дикцию. А также быть уверенным пользователем ПК.

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На Борщаговку ищут сборщика мебели. Работнику предлагают бронирование и заработную плату, которая выплачивается без задержек. Заработать можно до 32 тысяч гривен в месяц.

График работы 5/2, суббота и воскресенье – выходные. В обязанности входит ведение участка изготовления и сборки каркасов, корпусной мебели.

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Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают интересные вакансии с броней от мобилизации и зарплатой от 40 тысяч гривен. Обязательное условие – официальное трудоустройство.