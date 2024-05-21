Работа в Киеве с бронью от мобилизации: кого чаще всего ищут

Компании обещают стремительное карьерное развитие

В настоящее время в Киеве наблюдается активизация рынка труда. В связи с действием нового Закона о мобилизации растет спрос на вакансии, которые предусматривают бронирование.

Военнообязанные могут получить бронь на некоторых работах. "Телеграф" рассмотрел популярные вакансии.

В некоторых компаниях продавцы-кассиры могут рассчитывать на бронь. Зарплату обещают среднюю — 16,5-17,5 тысяч в месяц.

Опыт работы не обязателен, сеть обучает с "нуля". Также предлагают удобный график работы и стремительное карьерное развитие.

Вакансии можно просмотреть по ссылкам — продавец-кассир.

В Киеве ищут водителя-экспедитора с личным автомобилем. Работникам обещают бронирование от мобилизации при наличии военно-учетных документов.

В месяц можно заработать более 50 тысяч гривен. Нужно иметь водительское удостоверение и автомобиль, который может взять 1,5-2 тонны груза.

Вакансии можно просмотреть по ссылкам — водитель-экспедитор.

Также на бронь могут рассчитывать операторы почтовой связи. Специалисты могут получать около 16 тысяч гривен в месяц. Можно выбрать удобный график работы.

Основные обязанности:

Прием, обработка, отправка и выдача почтовых отправлений.

Информационное и документальное сопровождение погрузки и разгрузки автотранспортного средства.

Выдача курьерам почтовых отправлений для доставки.

Вакансии можно просмотреть по ссылкам — оператору почтовой связи.

В Киеве можно найти вакансию укладчика-упаковщика. Их тоже бронируют. Можно без опыта работы, компания учит.

Специалистам предлагают зарплату около 20 тысяч гривен. Работа может подойти не только мужчинам, но и женщинам.

Вакансии можно просмотреть по ссылкам — укладчик-упаковщик.

Приглашают на работу кладовщика. Работникам обещают бронь от мобилизации.

Зарплата выше средней – можно заработать около 30 тысяч гривен. Компания предлагает посменный график работы.

Вакансии можно просмотреть по ссылкам — кладовщик.

Бронирование обещают и дворникам. Правда, размер оплаты труда компания не указала.

График работы: 5/2 с 7:00 до 16:00. Бронь предоставляется при наличии военного билета или документа, который его заменяет.

Вакансии можно просмотреть по ссылкам — дворник.

Напомним, на сайтах по поиску работы можно найти вакансии, в которых предлагается разнообразная работа для кандидатов даже без профильного образования. Работодатели готовы брать к себе в команду женщин, мужчин, студентов и пенсионеров.

"Телеграф" собрал самые интересные вакансии, которые предлагают всем заинтересованным в Киеве неплохую зарплату с ежедневными выплатами и даже проживание.