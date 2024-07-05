Полиция наказала блогера из Харькова, которая станцевала на Майдане в Киеве под российский трек

С матерью правонарушительницы уже провели профилактическую беседу

Блогера из Харькова, которая на Майдане Незалежности станцевала под российские треки у мемориала Героев Небесной сотни, привлекли к административной ответственности. Девушке придется заплатить штраф.

Об этом сообщает полиция Киева. По словам правоохранителей, 16-летнюю нарушительницу нашли и установили обстоятельства инцидента.

Девушка вместе с матерью приехала на несколько дней в Киев. Находясь в центре города, на Майдане Незалежности, сняла видео танца и выложила его в соцсети.

Полиция во время мониторинга обнаружила публикацию и начала проверку.

"В дальнейшем участковые офицеры полиции при содействии специалистов криминального анализа разыскали нарушительницу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении.

Также с мамой блогера правоохранители провели профилактическую беседу, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

"Полиция Киева призывает родителей внимательнее относиться к досугу своих детей и предупреждать их о предусмотренной законом ответственности за совершение правонарушений", — обращаются сотрудники правоохранительных органов к гражданам.

Злоумышленницу привлекли ответственности

Напоминаем, в Киев приехала блогер, которая на Майдане Незалежности станцевала под российские треки у мемориала Героев Небесной сотни. Видео со своими плясками девушка из Харькова выложила в сеть, что возмутило пользователей. При этом ролик подписала: "Ради этого и приехала в Киев".

Для справки:

Статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное придирание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, — влечет наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 40 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20 процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

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