З проживанням та зарплатою до 40 тисяч: у Києві пропонують цікаві вакансії для приїжджих

Роботу в Києві може знайти кожен, було б бажання

Війна в Україні змусила мільйони людей залишити свої будинки та переїхати до інших міст, у тому числі й до Києва. На новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлаштування.

У столиці є багато вакансій, які пропонують претендентам не лише гідну зарплату, а й безкоштовне проживання. На сайтах з пошуку роботи можна знайти вакансії для кандидатів навіть без профільної освіти і досвіду роботи.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найцікавіші вакансії, які пропонують приїжджим до Києва непогану зарплатню, а також безкоштовне проживання.

Вакансія для водіїв із правами категорії С

Водій сміттєвозу MAN

Автопідприємству для роботи в Києві терміново потрібен водій сміттєвозу МАN. Кандидатам обіцяють комфортні умови праці, соціальні гарантії, дотримання вимог чинного законодавства, офіційну та гідну оплату праці 2 рази на місяць без затримок, а також оплачувану відпустку.

Графік роботи: шестиденний режим роботи (понеділок-субота, вихідний-неділя), або дві неділі через дві.

Ви можете розраховувати на безкоштовне проживання у гуртожиток та сезонний спецодяг.

Кандидатові обіцяють платити 35-40 тисяч гривень на місяць.

Вакансія для молодих та енергійних

Офіціант

Ресторан "Чебуркінг" шукає у свою команду відповідального та енергійного офіціанта. "Якщо ти молодий, енергійний і мрієш про співпрацю у секторі ресторанного бізнесу, то ця вакансія саме для тебе!", — йдеться у повідомленні.

Кандидатам пропонують проживання, кар’єрне зростання в компанії, дворазове харчування, уніформу, а також дружню та динамічну робочу атмосферу. Також у закладі передбачено гнучкий графік роботи.

Основні вимоги:

досвід роботи офіціантом принаймні 1 рік (запрошують студентів без досвіду);

вміння працювати в команді та спілкуватися з гостями;

знання основ сервісу та етикету;

витривалість та стресостійкість;

бажання вчитися та розвиватися.

Кандидатові обіцяють платити 20-30 тисяч гривень на місяць.

Вакансія для пенсіонерів

Садівник-господарник

У Києві відкрито вакансію садівника, в обов’язки якого входитиме догляд за приватною територією. Основна умова – це навички роботи з садовим інвентарем та будівельним інструментом.

Кандидату пропонується безкоштовне окреме проживання на території, гнучкий графік роботи та зарплата 500 гривень на день.

На місяць обіцяють платити щонайменше 15 000 гривень.

На цю роботу готові взяти пенсіонера, ветерана та людину з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яку роботу пропонують у Києві зі щоденною оплатою. На сайтах пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується різноманітна робота для кандидатів навіть без профільної освіти.