Очереди с 5 утра: почему мужчины штурмуют ЦНАПы и избегают "Резерв+"

В столичных ЦНАПах образовалась пиковая нагрузка

Центры предоставления административных услуг в Киеве переживают настоящий аншлаг. Военнообязанные спешат обновить свои данные до 16 июля.

Однако возникает вопрос: почему граждане выбирают сложный бюрократический путь, когда существует более простая альтернатива — приложение "Резерв+"?

"Телеграф" решил узнать это из первых уст.

"Я стою здесь с 5 утра"

Целая толпа мужчин стоит в очереди еще до официального открытия одного из киевских ЦНАПов. Говорить согласны только на условиях анонимности.

Центр предоставления административных услуг Святошинской РГА в г. Киеве

— Дело в том, что многие из нас не состоят на официальном учете в военкоматах. Если скачать приложение "Резерв+", то может высветиться, что мы находимся в розыске. А это автоматически означает необходимость явиться в военкомат. За это грозит не только штраф, но и возможное вручение повестки, — объясняет один из молодых ребят в разговоре с "Телеграфом".

В помещении трудно найти свободное место

Правда, есть и те, кто просто не умеет пользоваться приложением. Для них проще прийти в ЦНАП и спросить у сотрудников все, что беспокоит. Обычно это мужчины старше 50 лет.

— Я уже давно не пользуюсь этими новомодными технологиями. Лучше прийти лично и поговорить с живым человеком. Так я буду уверен, что все сделал правильно, – признается 51-летний мужчина в очереди.

Время истекает, и до конечного срока остается все меньше дней. Осознавая это, некоторые мужчины пошли на крайние мероприятия: взяли отпуск или отгул на работе, чтобы провести этот день в очереди в ЦНАП.

"Вспомните об утечке данных"

Недоверие к цифровым решениям остается серьезным препятствием для многих. Один из мужчин в очереди в ЦНАП откровенно выражает свое отношение к приложению "Резерв+".

– Это приложение – сплошное разочарование. Ибо существует риск утечки данных, как это уже случалось с "Дія", — объясняет он, не скрывая своего скептицизма.

Очереди простираются до улицы

Речь вероятно об инциденте, произошедшем 22 января 2022 года. Тогда появилась информация о продаже персональных данных двух миллионов украинцев, якобы хранившихся в системе "Действие". Эти данные были выставлены на продажу на форуме RAID и других онлайн-платформах за 15 тысяч долларов США.

Следует отметить, что этому предшествовала масштабная кибератака на государственные информационные ресурсы 13-14 января того же года. А по словам Юрия Щиголя, главы Госспецсвязи, в результате атаки пострадали около 70 вебсайтов центральных и региональных органов власти.

Однако 23 января Киберполиция опровергла информацию об изломе портала "Дія", подчеркнув, что сообщение об утечке данных не связано с этой кибератакой. Кроме того, официальные лица не признали факт утечки данных. В частности, Министерство цифровой трансформации охарактеризовало информацию о продаже базы данных как провокацию и элемент гибридной войны.

Несмотря на официальные опровержения, многие украинские все еще остаются настороженными. Люди в очереди в ЦНАП открыто говорят о своем недоверии к цифровым приложениям.