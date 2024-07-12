Почему невозможно записаться в электронную очередь в ТЦК: есть две причины

Ограничения могут быть искусственными

В Украине многие военнообязанные сталкиваются с проблемой, когда невозможно записаться в электронную очередь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это связано с несколькими факторами.

Об этом рассказала заведующая кафедрой Информационной и кибернетической безопасности Государственного университета информационно-коммуникационных технологий профессор Галина Гайдур в материале "Телеграфа": "Как быстро попасть в ТЦК — три полезных лайфхака для обхода очереди".

По ее словам, проблема не в сервере и не в программном обеспечении, а в том, что у нас много людей и мало времени. К примеру, отсрочку получают на один месяц — а значит, нужно записываться еще раз, снова нести документы. Забрать вывод ВВК – это также плюс запись в очередь.

Гайдур подчеркнула, что нагрузка на систему и поток людей не уменьшается, ведь одному человеку нужно приходить по нескольку раз. Вдобавок скоро 16 июля, последний день для обновления учетных данных.

Еще одной причиной, по ее словам, является то, что люди злоупотребляют бронированием мест и могут быть ограничения. Также Гайдур отметила, что проблема может быть связана с тем, что блокируется количество попыток. Возможно, это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность и ограничить злоупотребляющих.

"Систему запустили, и если определяют какие-то проблемы, они должны что-то записать. То есть сделать апгрейд, обновить. То есть эта проблема связана не с тем, что там нет места, а с тем, что в самой программе, возможно, блокируется количество проб", — подчеркнула она.

К примеру, три раза записался в очередь и все. Чтобы количество других людей с другими телефонами могло записаться так же в свои ТЦК.

"А если будет без количества, то, знаете, как у нас люди любят — ой, не получится у меня завтра, пойду послезавтра, у меня еще есть время, я запишусь. А в это время другой человек ищет этот день и не может записаться. Это проблема не в самом программном обеспечении", — пояснила профессор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении "Резерв+" ввели новую функцию — электронный военный билет. Он является полным аналогом бумажного, поэтому военнообязанным нет необходимости носить с собой лишний документ.