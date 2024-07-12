Кто не обновил данные - получат повестку и штраф: адвокат объясняет, как это работает

Необновление данных не избавит человека от повестки

В соответствии с новым законом о мобилизации военнообязанные должны обновить данные. Даже те, которые этого не сделают, получат не только повестку, но и будут притянуты к ответственности.

Об этом рассказал адвокат Олег Мицик в эфире Киев-24. Он отметил, что если гражданин обновил данные, повестку получит по месту, которое указано им при обновлении.

Если же человек он не обновил данные, то ему повестка придет по последнему известному месту проживания. Таким образом военнообязанный человек все равно получит повестку.

"Люди, которые по каким-то соображениям не хотят обновить данные, просто совершают новое административное правонарушение, за которое получат штраф", — добавил адвокат.

Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть повестка после 16 июля. Формироваться автоматически и после отправляться военнообязанному.

Также "Телеграф" писал, какое наказание грозит за игнор повестки после 16 июля. Если военнообязанный не явился и не обновил свои данные, его могут оштрафовать. Также у него могут быть арестованы банковские счета и имущество, лишить права на управление автомобилем. А в случае неявки по повестке, по которой мобилизируют в ВСУ, может быть даже уголовное наказание.