Целый день без света: в ДТЭК рассказали об отключении в Киеве на выходных

Горожане могут остаться без света сразу на 7 часов

В субботу, 13 июля, в Киеве и области будут применяться графики отключений света. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает компания ДТЭК. В этот день предполагается значительный дефицит в энергосистеме.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Существует высокая вероятность, что электричество будет выключаться и в "светло-серых" зонах отключений, а именно с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток. То есть у некоторых потребителей свет может исчезнуть сразу на 7 часов.

Энергетики призывают украинцев потреблять электроэнергию бережливо. Когда свет появляется по графику, не включайте все сразу. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напоминаем, просмотреть актуальную информацию об отключении по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине будут меньше выключать свет. Уже скоро будут выходить из ремонта энергоблоки атомных электростанций. Но ощутимые изменения будут ближе к концу июля.