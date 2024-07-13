Целый день без света: в ДТЭК рассказали об отключении в Киеве на выходных
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Горожане могут остаться без света сразу на 7 часов
В субботу, 13 июля, в Киеве и области будут применяться графики отключений света. Они будут действовать на протяжении всех суток.
Об этом сообщает компания ДТЭК. В этот день предполагается значительный дефицит в энергосистеме.
"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.
Существует высокая вероятность, что электричество будет выключаться и в "светло-серых" зонах отключений, а именно с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток. То есть у некоторых потребителей свет может исчезнуть сразу на 7 часов.
Энергетики призывают украинцев потреблять электроэнергию бережливо. Когда свет появляется по графику, не включайте все сразу. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.
Напоминаем, просмотреть актуальную информацию об отключении по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:
- Перейти на сайт ДТЭК.
- Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине будут меньше выключать свет. Уже скоро будут выходить из ремонта энергоблоки атомных электростанций. Но ощутимые изменения будут ближе к концу июля.