Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Всеукраинская ярмарка "Город Мастеров"

Когда: 12-14 июля, 10:00-21:00

Где: Парк им.Т.Шевченко

Адрес: бульвар Шевченко (уличная зона, ст. м. "Площадь украинских героев")

Стоимость: вход свободный

Вы сможете окунуться в невероятную атмосферу, пробовать, дегустировать, принимать участие в мастер-классах, увидеть выступления ветеранов ВСУ и услышать исполнение авторских песен.

Посетителей ждут: поэтические встречи, народные мастера и ремесленники из многих регионов Украины, мастера хендмейд, сыроделы, виноделы, дизайнеры одежды и фудкорт.

В ассортименте товаров — множество крафтовых сыров, вина, наливок, авторские сладости, дизайнерские аксессуары и одежда, художественные изделия, изысканные украшения, деревянный декор, рушники, вышиванки ручной работы.

Неожиданную и незабываемую атмосферу ярмарки организаторы гарантируют!

Все. Свои приглашают на маркет "Уличные тренды"

Когда: 13-14 июля, 10:00-20:00

Где: Все.Свои

Адрес: ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход свободный

Все. Свои собирают 150+ локальных производителей, которые сегодня формируют повседневную украинскую моду. Гостей маркета ожидают самые трендовые модели одежды и обуви, аксессуаров и украшений, а также — куча новых идей и вдохновения.

Приходите экспериментировать с собственными образами и научитесь смело проявлять себя в одежде.

ODYSSAY [Live] в KURENI

Когда: 13 июля, начало в 16:00

Где: KURENI

Адрес: Парковая дорога, 4

Стоимость: от 300 гривен

ODYSSAY – это украинский исполнитель, певец и продюсер мирового уровня. Его музыка – это отражение наших внутренних чувств, переживаний и удовольствий, к которым хочется возвращаться снова и снова.

ODYSSAY выпускает музыку на ведущих лейблах, а первый его трек EP "Reborn" набрал более миллиона прослушиваний на Spotify. Готовьтесь услышать много не выпущенного материала от ODYSSAY, а также сеты от любимых артистов – SMAILOV и CUPRITE, а также живое выступление DUDUNIA.

Dress code:организаторы будут благодарны, если вы поддержите инициативу и наденете белую одежду/белые шляпы/белые аксессуары.

Заведение оставляет за собой право отказать гостю в посещении. Деньги за билет (за вычетом комиссии) возвращаются после обращения к билетному оператору).

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

Когда: 13 июля, начало в 16:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

По пьесе скандального и харизматичного драматурга Александра Неволько.

Одинокая женщина стремится к любви. Существует ли идеальный мужчина? Что лучше — завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя хоть немного счастливее?

Когда никто не понимает душевных страданий и не протянет руку навстречу - поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….

В спектакле присутствует ненормативная лексика, сцены насилия и эротического характера. Возраст: 21+.

Британская легенда драм-н-бейса "BCee"

Когда: 13 июля, начало в 14:00

Где: ВДНХ

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1 (Сад Бажань, от главного входа справа в оранжерею).

Стоимость: от 400 гривен

Легенда мировой драм-н-бейс сцены BCee едет в Киев – британский музыкант, известный душевными продакшенами и эмоциональными звуковыми пейзажами выступит на V’YAVA.

За более чем 20 лет карьеры BCee, он же Стив Джефрой, успел примерить множество ролей: продюсер, автор песен, диджей, владелец лейбла, промоутер событий и даже телеведущий. Его лейбл Spearhead Records, основанный в 2005 году, стал трамплином для многих артистов, являющихся сегодня звездами драм-н-бейса.

Биты BCee не просто заполняют пространство звуками, а создают эмоциональную атмосферу, поглощающую слушателя с головой. Выступление на V’YAVA станет отличным случаем для фанатов драм-н-бейса убедиться в этом вживую.

Подпольный стендап

Когда: 13 июля, начало в 19:00

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Underground Standup Club – легендарное место, где комики "Подпольного Стендапа" выступают регулярно. Именно здесь с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.

К вашим услугам кухня и бар, которые помогут дополнить вечер вкусными блюдами и напитками.

Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

В этот вечер будут выступать:

- Светлана Немонежина. Основательница проекта Собачий стендап. Победительница тв-шоу "Рассмеши Комика".

- Сергей Степанисько. Магистр украинской филологии. Уже 8 лет в стендап-комедии, потому и работает в IT.

- Антон Стенюк. Конор МакГрегор Украинского стендапа. Комик, который шутит и смеется над собой и окружающим миром. Каждое его выступление наполнено ироническими интерактивами со зрителями и импровизацией.

- Дядя Женя. Старейший стендап-комик Киева, участник тв-шоу "Комик на Миллион". Выступает в жанре антипрогрессивной комедии.

Черный квадрат. Спектакль "МЖМ: Мечтаю. Желаю. Могу." (18+)

Когда: 13 июля, начало в 18:00

Где: КУЛЬТ театр

Адрес: ул. Чикаленко, 14

Стоимость: от 260 гривен

Легкая современная комедия о любви, сексе, чувствах, развлечениях, интригах, скандалах… Трудно описать сюжет, не прибегая к спойлерам, но…

Спектакль о парне, который неожиданно увидел лестницу из пропасти френдзоны. И о девушке, которая искренне верила в настоящую дружбу без секса между мужчиной и женщиной. И еще об одном парне, который начинает понимать, что такое настоящий жизненный успех. И все эти люди сходятся в одном гостиничном номере, чтобы подарить друг другу настоящий МЖМ…

Tribute Elton John – группа ROCK YOU!

Когда: 13 июля, начало в 19:00

Где: Docker-G pub

Адрес: ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 175 гривен

В первой части программы будут звучать песни Элтона Джона, великого артиста, пианиста, композитора и певца, который уже не одно десятилетие пользуется заслуженной славой.

Вторая часть будет состоять из песен английских звезд, таких как Пол Маккартни, Джо Кокер, Брайан Ферри, Дэвид Бови и многие другие.

В программу входят отборные музыкальные произведения британского авторства, такие как "Candle in the wind" и "Rocketman" вышеупомянутого сэра Элтона, "Every breath you take" от Police, "Another day in Paradise" легендарного Фила Коллинза и многие другие.

Солист — Сергей Тягнирядно.

Музыканты – ROCK YOU!

Группа MNISHEK

Когда: 14 июля, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: 150 грн. Вход в гастрономические залы (без концертной программы) — свободный

MNISHEK — украинская музыкальная группа, исполняющая мелодичный инди-рок с элементами фолка. Вдохновляются музыканты сюжетами и образами сказок, мифов и легенд украинского и мирового фольклора, вплетая в свое творчество фрагменты традиций, верований и обрядов.

На своих концертах MNISHEK творят стихийную магию, объединяют внешний мир окружающей природы, неотъемлемой частью которой мы являемся, с бурлящим внутренним миром чувств, переживаний и надежд каждого из нас.

Спектакль "Ведьма"(21+)

Когда: 14 июля, начало в 16:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Когда ты всю жизнь не можешь построить отношения, страдаешь от проблем и одиночества, а еще живешь в средневековье, где женщин сжигают на кострах, пытают, насилуют и топят. Ты начинаешь ненавидеть весь мир и мужчин, но все равно ищешь, ждешь своего человека.

Делаешь расклад на картах "Таро" и вдруг он приходит. И что теперь делать? Убить, любить или накормить?

Любовь и роковая страсть могут сгубить, а могут и спасти….

Вас ждет средневековый антураж, мистика и юмор, а также любовный треугольник между Рыцарем, Ведьмой и Смертью.

"KVADRAT-шоу". Импровизационное шоу от театра "Черный квадрат"

Когда: 14 июля, начало в 18:00

Где: Ресторан SHEF

Адрес: ул. Маршала Конева, 6 (ст. г. Ипподром)

Стоимость: от 200 гривен

KVADRAT-шоу – это увлекательное театральное комедийное шоу без сценария. Сочетание традиционного театра, легендарных бродвейских импровизационных шоу и интерактивного общения со зрителем. Именно они – зрители – будут главными драматургами и режиссерами шоу. Они будут решать, в каких ролях и где окажутся актеры в следующее мгновение. А задачей артистов становится максимально яркое развитие идеи публики, чтобы в результате получилось полноценное произведение искусства!

Каждое творение театра "Черный квадрат" – это бомба из юмора и неожиданностей. Будет смешно, откровенно, удивительно и ярко!

Играют мастера комедийной импровизации: Евгений Амарица, Александр Развяков, Полина Голованова и Денис Твердохлеб!

TEN WALLS и GØYA с новой программой

Когда: 14 июля, начало в 14:00

Где: ВДНХ

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1 (Сад Бажань, от главного входа справа в оранжерею).

Стоимость: от 300 гривен

Один из самых известных литовских продюсеров электронной музыки TEN WALLS Mario Basanov возвращается в Киев с новой программой, где сочетается электронная музыка с мощным вокалом GØYA.

TEN WALLS мастерски миксует разнообразные танцевальные жанры с ощутимым влиянием классики. Его самая известная композиция Walking with Elephants давно стала образцом такого сочетания.

Хедлайнеров поддержат FEELMARK (Odesa), AYU(UA) (Lviv) и DIANA JO b2b EVKA, а команда APLAY обеспечит высококачественный звук и свет.

Джейхун Сафаров. Импровизация со зрителями

Когда: 14 июля, начало в 19:00

Где: Komediant

Адрес: ул. Большая Житомирская, 16

Стоимость: от 300 гривен

Импровизация со зрителями – это выступление, во время которого юмор создается здесь и сейчас напрямую через коммуникацию со зрителями.

Комик часто берет одну волнующую его тему и выносит на общее обсуждение с людьми.

Это – необычный формат, который точно вас поразит и позволит посмеяться от души.

