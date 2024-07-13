Возле киевских ТЦК снова огромные очереди: на что жалуются мужчины (видео)

Некоторые уже обновили данные и пришли за документами

В последние дни в Киеве не только возле ЦНАП наблюдаются огромные очереди. Толпа собирается с самого утра и возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить свои данные.

О ситуации возле столичных ТЦК рассказали в "Радио Свобода". В СМИ отмечают, что киевляне жалуются на проблему функционирования электронной очереди.

У центров комплектования собираются очереди уже в 7 утра. Многие уже обновили данные и пришли просто за соответствующими документами.

Люди приходят с самого утра

Как рассказывают в СМИ, очереди двигаются очень медленно. Кроме этого, мужчины жалуются, что система электронной очереди работает либо нестабильно, либо совсем не работает.

Очередь возле одного из ТЦК Киева

Возле киевских ТЦК, в которых ранее наблюдался ажиотаж, ситуация с очередями легче. Людей не так много или совсем нет. В СМИ предполагают, что это может быть связано с аномальной жарой и выходным днем.

Напоминаем, что многие военнообязанные сталкиваются с проблемой, когда невозможно записаться в электронную очередь в территориальный центр комплектования и социальную поддержку. Это связано с несколькими факторами.

Проблема не в сервере и не в программном обеспечении, а в том, что много людей и мало времени. К примеру, отсрочку получают на один месяц — а значит, нужно записываться еще раз, снова нести документы. Забрать вывод ВЛК – это также плюс запись в очередь.

Ранее "Телеграф" писал, почему мужчины штурмуют ЦНАПы и избегают "Резерв+". Просто толпа стоит в очереди еще до официального открытия одного из киевских центров предоставления админуслуг.