Огромные очереди возле киевских ЦНАПов: некоторые мужчины пытаются обновить данные уже в третий раз (видео)

Центры предоставления админуслуг работают с перебоями

Киевляне спешат обновить данные до 16 июля, поэтому возле столичных ЦНАП образовались большие очереди. Люди занимают очередь с 5 утра.

Сегодня, 12 июля, возле одного из центров собралась толпа уже в 7, хотя рабочее время с 9 утра. Об этом сообщают Факты ICTV.

Очереди собираются с самого утра

Посетители Подольского ЦНАПа, пришедшие обновить данные, простояли огромные очереди, но из-за отключения света не смогли обновить данные.

Кто-то пытается "обновиться" уже в третий раз. Киевляне рассказывают, что из-за отключения света и тревоги ЦНАП работает всего два часа. Посетители жалуются, что в ЦНАПах нет генераторов.

Напомним, срок отведенный на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет уже истекает. Потому мужчины спешат успеть обновить свои данные.

Уже несколько дней возле столичных ЦНАП можно увидеть очереди, которые начинают формироваться уже с 5 утра. Например, возле Святошинского ЦНАПа с самого утра начинают выстраиваться очереди.

По словам мужчин, они приходят сюда сразу после окончания действия комендантского часа — в 5 утра.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве расположены центры предоставления админуслуг. ЦНАПы в столице можно найти в каждом из районов.