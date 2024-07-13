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Біля київських ТЦК знову величезні черги: на що скаржаться чоловіки (відео)

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Військовозобов'язані поспішають "оновитися" до 16 липня
Військовозобов'язані поспішають "оновитися" до 16 липня. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Дехто вже оновив дані та прийшов по документи

Останніми днями у Києві не лише біля ЦНАПів спостерігаються величезні черги. Натовп збирається з самого ранку й біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити свої дані.

Про ситуацію біля столичних ТЦК розповіли в "Радіо Свобода". У ЗМІ зазначають, що кияни скаржаться на проблему з функціонуванням електронної черги.

Біля центрів комплектування збираються черги вже о 7 ранку. Багато хто вже оновив дані та прийшов просто по відповідні документи.

Люди приходять з самого ранку

Як розповідають у ЗМІ, черги рухаються дуже повільно. Крім цього, чоловіки скаржаться, що система електронної черги працює або нестабільно, або зовсім не працює.

Черга біля одного із ТЦК Києва

Біля київських ТЦК, в яких раніше спостерігався ажіотаж, ситуація з чергами легша. Людей не так багато або зовсім немає. У ЗМІ роблять припущення, що це може бути пов'язано з аномальною спекою та вихідним днем.

Нагадуємо, що багато військовозобов'язаних стикається з проблемою, коли неможливо записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це пов'язано з декількома факторами.

Проблема не в сервері та не у програмному забезпеченні, а у тому, що багато людей і мало часу. Приміром, відстрочку отримують на один місяць — а це означає, що треба записуватися ще раз, знову нести документи. Забрати висновок ВЛК — це також плюс запис у чергу.

Раніше "Телеграф" писав, чому чоловіки штурмують ЦНАПи та уникають "Резерв+". Просто натовп стоїть у черзі ще до офіційного відкриття одного з київських центрів надання адмінпослуг.

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#Новини Києва #ЦНАП у Києві #Черги до ТЦК #Електронна черга ТЦК #оновити дані