В КГГА рассказали киевлянам, сколько будет стоить электричество из альтернативных источников питания
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Самым дорогим вариантом будет обычный генератор
Ситуация со светом в Украине остается сложной. Поэтому киевлянам предлагают альтернативные источники питания в многоэтажках.
По словам советника заместителя председателя КГГА Алексея Тихонова, стоимость электроэнергии, производимой разными типами генераторов, существенно отличается. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Киев24".
Самым дорогим вариантом является использование обыкновенного генератора. Стоимость такого электричества будет составлять около 30 грн/кВт.
Более экономным вариантом будет инвертор и аккумулятор — 4,32 грн/кВт. Эта система работает в двух режимах: 1) Когда есть свет – инвертор заряжает аккумулятор и стабилизирует выходное напряжение. 2) Когда нет света – инвертор превращает ток 12В от аккумулятора в переменный ток 220В и раздает потребителям.
Самым привлекательным – установка солнечных панелей, которые позволят получать электроэнергию бесплатно. Однако придется потратиться на оборудование.
Напоминаем, в понедельник, 15 июля, облэнерго применяют ограничение потребления в течение всех суток. Выключать свет будут в 3 и 4 очереди.
В Укрэнерго отмечают, что из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.
В компании сообщили, что для компенсации дефицита энергии в системе сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений. А с 16:00 до 24:00 – четыре очереди.
Ранее "Телеграф" писал, что в Центре исследований энергетики рассказали, когда отменят отключение. Если не будет новых атак на инфраструктуру со стороны российских оккупантов и своевременно закончится ремонт на энергоблоках АЭС, то осенью возможно отменят ограничения.