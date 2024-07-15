У КМДА розповіли киянам, скільки коштуватиме електрика з альтернативних джерел живлення

Найдорожчим варіантом буде звичайний генератор

Ситуація зі світлом в Україні залишається складною. Тому киянам пропонують альтернативні джерела живлення в багатоповерхівки.

За словами радника заступника голови КМДА Олексія Тихонова, вартість електроенергії, виробленої різними типами генераторів, суттєво відрізняється. Про це він розповів у ефірі телеканалу "Київ24".

Найдорожчим варіантом є використання звичайного генератора. Вартість такої електрики складатиме приблизно 30 грн/кВт.

Значно економнішим варіантом буде інвертор та акумулятор — 4,32 грн/кВт. Ця система працює у двох режимах: 1) Коли є світло — інвертор заряджає акумулятор та стабілізує вихідну напругу. 2) Коли немає світла — інвертор перетворює струм 12В від акумулятора в змінний струм 220В і роздає споживачам.

Найпривабливішим – встановлення сонячних панелей, які дозволять отримувати електроенергію безкоштовно. Однак прийдеться витратитися на обладнання.

Нагадуємо, у понеділок, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Вимикати світло будуть у 3 та 4 черги.

В Укренерго зазначають, що через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

У компанії повідомили, що для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень. А з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

Раніше "Телеграф" писав, у Центрі досліджень енергетики розповіли, коли скасують відключення. Якщо не буде нових атак на інфраструктуру з боку російських окупантів та вчасно закінчиться ремонт на енергоблоках АЕС, то восени можливо скасують обмеження.