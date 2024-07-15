Потребление достигло максимальной отметки: "Укрэнерго" сообщило, как будут выключать свет 15 июля

Украинцев призвали экономить электроэнергию

В понедельник, 15 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. Выключать свет будут в 3 и 4 очереди.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Там отметили, что из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

В компании сообщили, что для компенсации дефицита энергии в системе сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений. А с 16:00 до 24:00 – четыре очереди.

В "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Если применено более трех очередей графиков, ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Также сообщается, что в воскресенье, 14 июля, с 01:00 до 07:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии. Вчера с 11:00 до 18:00 украинская энергосистема принимала излишки из энергосистемы Польши. Сегодня ночью польская энергосистема также осуществляла аварийную поставку электроэнергии в энергосистему Украины.

Кроме того, за сутки из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии происходил импорт электроэнергии общим объемом 25 126 МВт*ч, с максимальной мощностью 1336 МВт. Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта снизился.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Госэнергонадзор углубленно проверит применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.