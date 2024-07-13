В Киеве на месяц перекроют важную автомагистраль: карта

Водителей просят обратить внимание на временные изменения

В Киеве частично ограничат движение на Броварском проспекте. Ограничения будут действовать с 15 июля по 15 августа.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на УК "Киевавтодор". В этот месяц дорожники будут очищать дождевую канализацию на участке от моста метро через речку Днепр до моста через Русановский пролив.

В связи с этим движение будет частично ограничено первой полосой.

"Киевавтодор" извиняется за временные неудобства. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездки и времени.

Схема ограничений

Напомним, в центре Киева ограничат движение транспорта по асфальтированной части Владимирского спуска. Здесь специалисты несколько дней будут проводить масштабные ремонтные работы.

Это связано с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия в пределах от брусчатки до Боричевого спуска. Ограничения будут действовать с пятницы 12 июля по воскресенье 14 июля (включительно) по обоим направлениям.

Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к этой информации и планировать заранее свой маршрут.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ввели ограничения для некоторых водителей. Из-за аномальной жары вносят коррективы в правила дорожного движения столицы и близлежащих областей. На этот раз изменения коснулись грузового транспорта, для которого были введены временные ограничения на ключевых автодорогах региона.