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Киевляне штурмуют ЦНАПы и ТЦК, чтобы обновить данные: что происходит возле учреждений 16 июля (видео)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Военнообязанные спешат "обновиться"
Военнообязанные спешат "обновиться". Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Мужчины надеются, что им удастся обновить данные в последний день

Сегодня, 16 июля, — последний день, когда можно обновить свои данные без наложения штрафов. Поэтому у киевских ЦНАПов и ТЦК особый ажиотаж.

Мужчины приходят с самого утра и становятся далеко не первыми в очереди. Об этом сообщает телеканал "Киев24".

Военнообязанные рассказывают журналистам, что не могли раньше обновить данные по разным причинам. Однако надеются, что сегодня в ЦНАПе это получится сделать.

"Я здесь с 7 утра, я в очереди 94-й", — рассказывает один из мужчин.

Большая очередь образовалась еще до начала рабочего дня возле ЦНАПа в Днепровском районе Киева. В последний день обновления военно-учетных данных сюда пришло особенно много людей.

Также большую очередь наблюдают возле Шевченковского территориального центра комплектования и социальной поддержки. В соцсетях отмечают, что люди стоят возле ТЦК еще с самого утра.

Напомним, вторник, 16 июля, последний день, в который военнообязанные граждане должны обновить данные, ведь уже с 17 июля нарушение закона о мобилизации может сопровождаться штрафом или арестом имущества. Наложение соответствующих санкций на нарушителя не освобождает его от обновления данных, однако у мужчин еще есть время.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать до 17 июля, чтобы не получить штраф от ТЦК. После 16 июля проверок на улицах станет больше.

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#Новости Киева #16 июля #ЦНАП в Киеве #Очереди в ТЦК