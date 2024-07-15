В очередях с 5 утра: что происходит возле киевских ЦНАПов в последние дни, когда можно обновить данные (видео)

Кто-то даже ночевал в авто, чтобы занять очередь

Сегодня, 15 июля, последний день, когда военнообязанные граждане могут обновить свои данные. В связи с этим перед ЦНАПами столицы образовались огромные очереди.

Корреспонденты телеканала "Киев24" сообщают о настоящем ажиотаже у зданий ЦНАПов. Люди приходят с раннего утра, чтобы успеть подать необходимые документы.

Некоторые киевляне рассказывают, что занимают очередь еще с 5 утра и оказываются далеко не первыми.

"52 в очереди в 8 утра", — рассказывает один из военнообязанных мужчин.

Некоторые жалуются, что из-за сбоев в работе приложения "Резерв+" их сняли с военного учета. Поэтому "обновиться" придется в ЦНАПе.

В СМИ говорят, что мужчины даже ночуют в автомобилях прямо возле центров админуслуг, чтобы успеть обновить данные до 16 июля.

Также киевляне рассказывают, что кроме бешеного потока людей работу ЦНАПов затрудняют частые отключения света.

Отметим, что по данным Министерства обороны, по состоянию на 14 июля 2024 года, уже более 4 миллионов украинцев обновили свои данные. В частности, за последнюю неделю обновились почти миллион граждан.

Напомним, во вторник, 16 июля, истекает двухмесячный срок для обновления гражданами своих военно-учетных данных, который был определен в новом законе о мобилизации. Граждане, не сделавшие этого, могут быть привлечены к административной ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет мобилизация после 16 июля. Ответы ТЦК на несколько важных вопросов.