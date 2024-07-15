В Киеве +60 градусов: где в городе зафиксировали самую высокую температуру (фото)
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Больше всего нагревается уличная мебель
Украина столкнулась с аномальной жарой. В Киеве температура воздуха достигает +40°C, а находящиеся под прямыми солнечными лучами поверхности раскалились до сверхвысоких температур.
Урбанистическая инициатива "Градоведение" провела интересное исследование, используя инфракрасный пирометр. Так, выяснилось, что парклеты возле Цирка накалились до +60°C.
Причиной такого нагревания может быть недостаточное количество зеленых насаждений. Ведь высаженные катальпы и другие саженцы там еще маленькие, чтобы давать тень.
Интенсивная застройка и асфальтирование городов приводят к повышению температуры по сравнению с окрестными районами. Это явление называют "тепловым островом".
Очень высокая температура была зафиксирована в парке на Владимировской горке. Самой горячей оказалась скамейка — +65°C.
Следующие показатели зафиксировали на Крещатике. Можем увидеть, что брусчатка на солнце нагрелась до +57°C. В тени на 20 градусов меньше — +37°C.
В инициативе подчеркивают, что нужно увеличивать насаждения в городе – это самый эффективный способ борьбы с жарой.
Растительность – это естественный кондиционер. Деревья и кустарники поглощают тепло, выделяют кислород и создают тень. Кроме того, они снижают уровень шума и задерживают дождевую воду.
Определение проводили инфракрасным пирометром Benetech GM321.
Напомним, в Киеве придумали, как спасаться от аномальной жары. В парках, скверах и центральных улицах столицы устанавливают рамки-распылители воды для охлаждения.
Этим летом должно работать 19 локаций с рамками во всех районах города, перечень которых можно просмотреть по ссылке.
Ранее "Телеграф" писал, в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Температура выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.