В Киеве +60 градусов: где в городе зафиксировали самую высокую температуру (фото)

Больше всего нагревается уличная мебель

Украина столкнулась с аномальной жарой. В Киеве температура воздуха достигает +40°C, а находящиеся под прямыми солнечными лучами поверхности раскалились до сверхвысоких температур.

Урбанистическая инициатива "Градоведение" провела интересное исследование, используя инфракрасный пирометр. Так, выяснилось, что парклеты возле Цирка накалились до +60°C.

Причиной такого нагревания может быть недостаточное количество зеленых насаждений. Ведь высаженные катальпы и другие саженцы там еще маленькие, чтобы давать тень.

Интенсивная застройка и асфальтирование городов приводят к повышению температуры по сравнению с окрестными районами. Это явление называют "тепловым островом".

Очень высокая температура была зафиксирована в парке на Владимировской горке. Самой горячей оказалась скамейка — +65°C.

Следующие показатели зафиксировали на Крещатике. Можем увидеть, что брусчатка на солнце нагрелась до +57°C. В тени на 20 градусов меньше — +37°C.

В инициативе подчеркивают, что нужно увеличивать насаждения в городе – это самый эффективный способ борьбы с жарой.

Растительность – это естественный кондиционер. Деревья и кустарники поглощают тепло, выделяют кислород и создают тень. Кроме того, они снижают уровень шума и задерживают дождевую воду.

Определение проводили инфракрасным пирометром Benetech GM321.

Напомним, в Киеве придумали, как спасаться от аномальной жары. В парках, скверах и центральных улицах столицы устанавливают рамки-распылители воды для охлаждения.

Этим летом должно работать 19 локаций с рамками во всех районах города, перечень которых можно просмотреть по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Температура выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.