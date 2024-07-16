Кияни штурмують ЦНАПи і ТЦК, аби оновити дані: що відбувається біля установ 16 липня (відео)

Чоловіки сподіваються, що їм вдасться оновити дані в останній день

Сьогодні, 16 липня, — останній день, коли можна оновити свої дані без накладання штрафів. Тому біля київських ЦНАПів та ТЦК особливий ажіотаж.

Чоловіки приходять із самого ранку та стають далеко не першими в черзі. Про це повідомляє телеканал "Київ24".

Військовозобов’язані розповідають журналістам, що не могли раніше оновити дані з різних причин. Однак сподіваються, що сьогодні у ЦНАПі це вийде зробити.

"Я тут з 7-ї ранку, я у черзі 94-й", — розповідає один із чоловіків.

Велика черга утворилася ще до початку робочого дня біля ЦНАПу у Дніпровському районі Києва. В останній день оновлення військово-облікових даних сюди прийшло особливо багато людей.

Також велику чергу спостерігають біля Шевченківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У соцмережах зазначають, що люди стоять біля ТЦК ще з самого ранку.

Нагадуємо, вівторок, 16 липня, останній день, в який військовозобов'язані громадяни мають оновити дані, адже вже з 17 липня порушення закону про мобілізацію може супроводжуватись штрафом чи арештом майна. Накладання відповідних санкцій на порушника не звільняє його від оновлення даних, проте у чоловіків ще є час.

Раніше "Телеграф" писав, що треба зробити до 17 липня, аби не отримати штраф від ТЦК. Після 16 липня перевірок на вулицях стане більше.