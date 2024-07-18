Укр

В Киеве взорвался трансформатор: жители одного из районов остались без света (видео)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Авария на подстанции
Авария на подстанции. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такая беда случилась не в первый раз

В четверг, 18 июля, в Киеве взорвалась трансформаторная подстанция. Инцидент произошел в Оболонском районе на проспекте Владимира Ивасюка, 6А.

Об этом сообщает телеграм-канал "Жизнь Оболонь". Местные рассказывают, что взрыв произошел спустя 15 минут после отключения света.

Соседние дома остались без электричества. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и специалисты ДТЭК.

Взрыв трансформатора на проспекте Владимира Ивасюка

Это уже второй случай на Оболони за сутки, когда взорвался трансформатор. Вечером в среду, 17 июля, взорвалась подстанция на улице Приречной, 17Г. К ней подключен остров Оболонский.

Очевидцы отмечают, что трансформатор загорался не раз. После первого взрыва специалисты пытались возобновить его работу, переподключили и трансформатор снова задымился.

Местные писали, что взрыв был очень громким, а пожар впервые был сильным.

Напоминаем, на днях в Киеве из-за литиевого аккумулятора произошел пожар. Вспыхнул коридор в одном из домов на Минском массиве.

Как оказалось, один из жильцов многоэтажки в ЖК Министерский решил самостоятельно обустроить дополнительный источник света. Для этого он установил в коридоре литиевый аккумулятор. Однако из-за высокой температуры или перепадов напряжения, аккумулятор загорелся.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом в многоэтажке взорвался литиевый аккумулятор. Взрыв раздался в одной из квартир в Софиевской Борщаговке.

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#Взрыв #Оболонь #Новости Киева #Трансформатор