В Киеве в одной из многоэтажек произошел пожар из-за аккумулятора: детали, фото

В помещении осыпались и почернели стены

В Киеве из-за литиевого аккумулятора произошел пожар. Вспыхнул коридор в одном из домов на Минском массиве.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В сети поделились фотографиями с места происшествия.

Как оказалось, один из жильцов многоэтажки в ЖК Министерский решил самостоятельно обустроить дополнительный источник света. Для этого он установил в коридоре литиевый аккумулятор. Однако из-за высокой температуры или перепадов напряжения, аккумулятор загорелся.

В результате загорелся коридор. Огонь удалось локализовать до того, как он мог перекинуться на квартиры.

Пожар в ЖК Министерский

К счастью, никто не пострадал.

На фото можно увидеть последствия возгорания. Все стены в коридоре черные, кроме этого посыпалась побелка с потолка.

Последствия возгорания аккумулятора

Напоминаем, под Киевом в многоэтажке взорвался литиевый аккумулятор. Взрыв раздался в одной из квартир в Софиевской Борщаговке.

Пострадал житель квартиры, мужчина получил ожоги.

Призываем граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации различных зарядных станций, аккумуляторов и т.д.

не оставляйте заряженные аккумуляторы без присмотра;

не используйте поврежденные или старые аккумуляторы;

отсоединяйте зарядное устройство от сети после того, как что-то полностью зарядили;

не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети на ночь.

При возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101. При травме людей немедленно набирайте 103.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве загорелась квартира в многоэтажке. На видео видно, как из дома выходит черный дым просто клубками.