В Киеве в одной из многоэтажек произошел пожар из-за аккумулятора: детали, фото
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В помещении осыпались и почернели стены
В Киеве из-за литиевого аккумулятора произошел пожар. Вспыхнул коридор в одном из домов на Минском массиве.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В сети поделились фотографиями с места происшествия.
Как оказалось, один из жильцов многоэтажки в ЖК Министерский решил самостоятельно обустроить дополнительный источник света. Для этого он установил в коридоре литиевый аккумулятор. Однако из-за высокой температуры или перепадов напряжения, аккумулятор загорелся.
В результате загорелся коридор. Огонь удалось локализовать до того, как он мог перекинуться на квартиры.
К счастью, никто не пострадал.
На фото можно увидеть последствия возгорания. Все стены в коридоре черные, кроме этого посыпалась побелка с потолка.
Напоминаем, под Киевом в многоэтажке взорвался литиевый аккумулятор. Взрыв раздался в одной из квартир в Софиевской Борщаговке.
Пострадал житель квартиры, мужчина получил ожоги.
Призываем граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации различных зарядных станций, аккумуляторов и т.д.
- не оставляйте заряженные аккумуляторы без присмотра;
- не используйте поврежденные или старые аккумуляторы;
- отсоединяйте зарядное устройство от сети после того, как что-то полностью зарядили;
- не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети на ночь.
При возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101. При травме людей немедленно набирайте 103.
Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве загорелась квартира в многоэтажке. На видео видно, как из дома выходит черный дым просто клубками.