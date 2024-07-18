Штормовое предупреждение: Киев накрыли сильные ливни с грозой, град и шквалистый ветер (видео)
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Сильный дождь уже затапливает улицы столицы
В четверг, 18 июля, несмотря на аномальную жару, в Киеве и области накрили грозы, град и шквал. Непогода может потеряться до конца суток.
Об опасных метеорологических явлениях предупреждал Украинский гидрометеорологический центр. По прогнозам, регион охватят шквалистые ветры со скоростью 15-20 м/с.
Кроме того, ожидаются сильные ливни с интенсивностью 30-40 мм за один час. В столице и области объявили ІІ (оранжевый) уровень опасности.
Жители региона призывают быть особенно осторожными, избегать нахождения под деревьями и вблизи зданий с неустойчивыми конструкциями, а также ограничить передвижение на автомобилях, где это возможно.
В сети сообщают, что непогода уже добралась до Киева. Горожане публикуют видео сильного ливня в нескольких районах столицы. В соцсетях сообщают, что уже затопило некоторые улицы.
Еще кадры непогоды в Киеве. Горожане призывают быть осторожными.
Сильный ветер поднялся на Левобережке. Там очевидцы сняли момент, как порывы ветра свалили продавщицу с ног.
Также киевляне сообщают, что в Дарницком районе, в частности, на Осокорках, идет град.
Напомним, в среду, 17 июля, в Киеве молния попала на парковку в Дарницком районе. Начался сильный пожар, дым просто валил вверх и был виден в разных районах города.
Ранее "Телеграф" писал, что дожди принесли киевлянам новые проблемы. В столице затопило одни из торгово-развлекательных центров.