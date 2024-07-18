Штормове попередження: Київ накрили сильні зливи з грозою, град і шквалистий вітер (відео)

Сильний дощ вже затоплює вулиці столиці

У четвер, 18 липня, попри аномальну спеку, у Києві та області накрив грози, град та шквал. Негода може утратитися до кінця доби.

Про небезпечні метеорологічні явища попереджав Український гідрометеорологічний центр. За прогнозами, регіон охоплять шквалисті вітри зі швидкістю 15-20 м/с.

Крім того, очікуються сильні зливи з інтенсивністю 30-40 мм за одну годину. У столиці та області оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

Мешканців регіону закликають бути особливо обережними, уникати перебування під деревами та поблизу будівель з нестійкими конструкціями, а також обмежити пересування на автомобілях, де це можливо.

У мережі повідомляють, що негода вже дісталася до Києва. Городяни публікують відео сильної зливи в кількох районах столиці. У соцмережах повідомляють, що вже затопило деякі вулиці.

Ще кадри негоди в Києві. Городян закликають бути обережними.

Сильний вітер піднявся на Лівобережці. Там очевидці зафільмували момент, як пориви вітру звалили продавчиню з ніг.

Також кияни повідомляють, що в Дарницькому районі, зокрема на Осокорках, йде град.

Нагадуємо, у середу, 17 липня, у Києві блискавка влучила на парковку в Дарницькому районі. Розпочалась сильна пожежа, дим просто валив уверх і його було видно у різних районах міста.

Раніше "Телеграф" писав, що дощі принесли киянам нові проблеми. У столиці затопило одні з торговельно-розважальних центрів.