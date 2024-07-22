Погибший был с братом: появилось новое видео с моментом обрыва троса на канатной дороге в Киеве

Правоохранители проводят расследование

На канатной дороге через Днепр в Киеве в момент обрыва троса находились два брата. Один из них доехал до конца спуска.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова. По ее словам, это был старший брат парня, погибшего в результате аварии на аттракционе.

"В тот день они вместе катались на этом аттракционе. На видео видим, как трос оборвался, соответственно, парень, прикрепленный к этому тросу, упал в воду, а его брат успешно приземлился", — заявила пресс-секретарь.

Винокурова напомнила, что по этому факту открыто два уголовных производства: нарушение правил безопасности во время проведения опасных работ и служебная халатность. По ее словам, максимальная санкция этих статей – до восьми лет лишения свободы.

Стоит отметить, что правоохранители уже изъяли доказательства и записи камер видеонаблюдения. Столичная прокуратура показала видео момента обрыва троса.

В то же время спикер отметила, что о подозрениях по этому делу можно говорить только после изучения всех документов. Она заявила, что следствию известно, что услуги аттракциона оказывало физическое лицо-предприниматель, которое взяло соответствующее оборудование в аренду у победителей конкурса.

"Правоохранители изъяли документы, и мы будем изучать, когда, кто и вообще проверял ли эти аттракционы, были ли они исправны. Ответ на все эти вопросы должно дать следствие. Мы изучаем документы, чтобы понять, в каком состоянии находился этот аттракцион, кто предоставлял эти услуги", — подчеркнула Винокурова.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона над Днепром. В то время на нем был человек, ушедший в воду вместе с тросом.

Как оказалось, на канате на момент аварии находился парень 2004 года рождения. Сообщалось, что он родом из Винницы, а в Киев приехал на отдых. В понедельник, 22 июля, во время обследования дна реки было обнаружено тело погибшего парня.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилось видео с моментом обрыва троса на канатной дороге в Киеве. В подписи к записи говорится, что обрыв троса произошел на огромной скорости и мгновенно.