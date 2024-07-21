Все произошло мгновенно: момент обрыва троса на канатной дороге в Киеве попал на видео

Поиски тела продолжат в понедельник

В воскресенье, 21 июля, в Киеве оборвалась канатная дорога над Днепром в момент, когда по ней спускался человек. Его тело пока не нашли, но в сети уже появилось видео момента обрыва троса.

Записью поделился telegram-канал "Киев Инфо". Спасатели сообщают, что на сегодня поисковые работы завершены, но они будут продолжены 22 июля.

Известно, что водолазы уже обследовали около 8 тысяч квадратных метров во время погружений и около 12 тысяч при помощи эхолота.

В подписи к видео говорится, что обрыв троса произошел на огромной скорости и практически мгновенно.

Как сообщают местные каналы, во время поисковых работ на пляж вынесло тело мужчины, однако родственники сообщили, что это не тот парень, который сорвался в воду. Вероятно другой мужчина просто утонул во время плавания.

Как сообщалось ранее, упомянутое выше происшествие произошло около 14:00 воскресенья, 21 июля. После этого в КГГА появилась информация о том, что после обрыва троса в воду упала девушка. Впрочем, источники "Телеграфа" в правоохранительных органах сообщили, что на тросе находился мужчина из Винницы.