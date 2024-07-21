В Киеве оборвалась канатная дорога над Днепром: в это время там был человек, его ищут, видео (обновлено)

На помощь пришли неравнодушные прохожие

В Киеве оборвалась канатная дорога над Днепром. Она была натянута возле пешеходного моста.

Как сообщают местные Telegram-каналы, инцидент произошел в тот момент, когда по канатной дороге спускался человек. Отмечается, что он упал в воду.

UPD 15:10 КГГА сообщили, что на месте инцидента спасатели ищут девушку, которая упала в Днепр из-за обрыва троса аттракциона. Там отметили, что к спасательно-розыскной операции привлечены специальная техника и катера с водолазами.

"Город обращается и потребует от правоохранителей тщательного расследования как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году", — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции Киева, информация о несчастном случае, произошедшем на аттракционе, пролегающем через реку Днепр, поступила в полицию Киева около 14:00. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Печерского и главного управлений полиции, работники отдела полиции в речном порту Киев, патрульные полицейские и ГСЧС. Поиски человека продолжаются.

В главном управлении ГСЧС Киева отметили, что сообщение об обрыве канатной дороги, в результате чего человек упал в воду, поступило в 13:42. На месте происшествия от ГСЧС работают 5 водолазов и 1 катер.

Следует отметить, что неравнодушные граждане бросились спасать человека. На видео видно, как мужчины вытаскивают тросик из реки. Однако, по данным пабликов, трос вытащили без человека.

В сети также появилось фото, сделанное за несколько секунд до обрыва троса. Сообщается, что один человек успел пересечь реку, а другого еще ищут водолазы.

В патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе движение транспорта затруднено. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Стоит отметить, что в 2018 году киевские городские власти приняли решение закрыть и демонтировать канатную дорогу. Однако в 2021 году ее впоследствии снова открыли. После начала полномасштабного вторжения России аттракцион не работал. Однако канатную дорогу снова запустили 6 мая 2023 года.

Напомним, жители Киева заметно обеспокоились состоянием Северного моста. В некоторых местах пользователи сети заметили ржавые перила и потрескавшееся покрытие.