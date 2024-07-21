Появились фото с места обрыва канатной дороги над Днепром в Киеве: спасатели до сих пор ищут пропавшего парня

Поисковая операция еще продолжается

В воскресенье, 21 июля, в Киеве у пешеходного моста оборвалась канатная дорога через Днепр. В результате пропал 20-летний парень.

В сети появились фотографии с места инцидента. Их на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Александр Гусев.

Стоит отметить, что поисково-спасательная операция продолжается. Сразу в КГГА сообщили, что водолазы ГСЧС ищут в Днепре девушку, однако позже стало известно, что там был мужчина.

По данным правоохранителей, оборвался один из тросов канатного спуска, в результате чего совершавший спуск мужчина упал в воду. В настоящее время установлено, что обрыв троса произошел примерно в 50 метрах от Набережного шоссе.

По этому факту следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о нарушении правил безопасности лицом, обязанным их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей – ч. 2. ст. 272 УК Украины и служебная халатность, повлекшая гибель человека – ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что источники "Телеграфа" в правоохранительных органах рассказали эксклюзивные подробности происшествия на канатной дороге в Киеве.