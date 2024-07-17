Гроза, град и сильный ветер накроют Киев и область: синоптики предупреждают о непогоде в среду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В регионе объявили желтый уровень опасности
В среду, 17 июля, несмотря на аномальную жару, в Киеве и области ожидается гроза. Местами может быть град.
Об опасных метеорологических явлениях предупреждает Украинский гидрометеорологический центр. По прогнозу синоптиков, ожидаются шквалы ветра 15-20 метров в секунду.
Во второй половине 17 июля Киевщину и столицу накроет непогода. Синоптики объявили I (желтый) уровень опасности.
В связи с ожидаемой грозой, градом и сильным ветром жителей Киева и области призывают соблюдать правила безопасности:
- не оставляйте авто под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Напоминаем, что сильный ливень с грозой, который накрыл Киев 16 июля, оставил после себя немало последствий. В частности, в Голосеевском районе столицы свалило деревья.
Спасатели отмечают, что убрали поваленные деревья на улицах Васильковской и Юлии Здановской. На Васильковской улице дерево упало на автомобиль и перекрыло вход в подъезд жилого дома.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Раньше максимальная температура в столице была на пол градуса ниже.