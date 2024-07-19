На Киевщине мужчина на квадроцикле пытался убежать от патрульных: результат эпичной погони оказался непредсказуемым (видео)

Водитель-экстремал получил админпротоколы

В Борисполе патрульные обратили внимание на водителя квадроцикла, который нарушил ПДД. Услышал спецсигнал и увидев проблесковые маячки на служебном авто полицейских мужчина ускорился и попытался скрыться.

В ходе непродолжительной погони водитель утратил контроль над своим транспортным средстов и оказался в кустях. Подробнее об эпичной погоне рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киевской области.

Так, на улице Коцюбинского в Борисполе во время патрулирования копы обратили внимание на квадроцикл под управлением мужчины. Водитель нарушил правила дорожного движения и увидев патрульных решил от них убежать.

"Мы подали водителю сигнал об остановке, включив проблесковые маячки синего и красного цветов. Водитель не только не остановился, но и ускорился и попытался убежать от служебного авто", — говорится в сообщении.

Патрульные принялись преследовать беглеца и в результате погони горе-водитель не справился со своим четырехколесным транспортным средством и на повороте перевернулся. В конечном итоге мужчина оказался в кустах, а патрульные составили на него сразу несколько админпротоколов. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

"Убедившись, что мужчина невредим, мы составили на него соответствующие административные материалы. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя!", — резюмируют патрульные.

Напомним, что в Киеве нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции и смертельно травмировал прохожего. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

Предварительно водитель авто марки Toyota Land Cruiser превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Патрульные начали догонять нарушителя. По требованию сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение.

Убегая от полицейских, мужчина сбил пешехода, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадавший погиб на месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепровском районе Киева автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в светофор и перевернулся на крышу. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение допустимой скорости движения и нарушение ПДД.