В Киеве таксист Uklon посреди дороги напал на водителя: драка закончилась неожиданно (видео)

Свидетелями произошедшего стали прохожие

В столице на оживленной магистрали произошла драка между двумя мужчинами. Как оказалось, водитель такси Uklon решил проучить водителя автомобиля, который не уступил ему дорогу и напал на него с металлической дубинкой.

Агрессор неожиданно получил отпор и оказался на асфальте. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киевский движ".

В Киеве посреди дороги двое мужчин устроили потасовку. По словам очевидцев, водитель такси Uklon вышел из автомобиля и решил проучить другого водителя, который не уступил ему дорогу. Таксист прихватил с собой телескопическую дубинку и начал кричать на мужчину.

Неожиданно он получил в ответ несколько сильных ударов и оказался на асфальте. При этом с таксиста спала кепка и очки. Мужчина растерялся и сразу же успокоился — он собрал свои вещи с дороги и начал оправдываться перед другим водителем.

Драка на дороге закончилась, так и не успев начаться, а таксисту пришлось спешно ретироваться в свое авто. Полицию на место происшествия никто не вызывал.

Напомним, в Киеве водитель такси Bolt слушал во время перевозки пассажиров российский шансон и оскандалился заявлениями о Крыме. После замечания пассажирки возникла дискуссия, в ходе которой он заявил, что Крым не был украинский — "нам его просто дали".

В комментарии к ее публикации пришел официальный представитель компании Bolt. Ее поблагодарили за сообщение о поведении водителя.

В службе такси добавили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами по этому вопросу. Они пообещали предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу.

Ранее "Телеграф" рассказыывал о том, что в Киеве таксист отказался говорить на украинском и обозвал пассажирок. Мужчина вел себя вызывающе и назвал женщин "больными людьми".