Гранати, міна і не тільки: у двох районах Києва люди виявили небезпечні предмети (фото)

На місцях працювали вибухотехніки та слідчі

У Печерському та Голосіївському районах столиці городяни виявили вибухонебезпечні предмети. Люди негайно повідомили про свої знахідки до правоохоронних органів.

На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Перший виклик на лінію 112 надійшов від мешканки Печерського району столиці. Жінка повідомила, що на подвір’ї біля будинку виявила предмет, схожий на артилерійський снаряд.

Другий випадок стався цього ж дня у Голосіївському районі Києва. Тут городянин виявив предмети схожі на гранати та міну часів минулих війн.

У зазначені заявниками місця оперативно прибули патрульні поліцейські, які обгородили сигнальною стрічкою потенційно небезпечні предмети та обмежили доступ до них інших осіб. Також були викликані слідчі та вибухотехніки.

На щастя, ніхто із людей не постраждав. Усі вибухонебезпечні предмети було вилучено та направлено на експертизу. Надалі їх знищать шляхом контрольованого підриву.

Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет:

Не беріть його до рук.

Не переносіть, не зрушуйте з місця, не перекочуйте.

Не витягайте із землі.

Не намагайтеся розібрати.

Не розводьте багаття поруч.

Що необхідно робити при виявленні вибухонебезпечного предмета:

Зберігайте спокій і не панікуйте.

Зупиніться, позначте місце знаходження підручними предметами.

Відійдіть тим же шляхом, яким рухалися, на безпечну відстань і негайно зателефонуйте на спецлінію 112.

Це не перші небезпечні знахідки в Києві. Так в Оболонському районі столиці просто під будинком у дворі виявили гранатомет. На зброю натрапили місцеві жителі, які на місце події одразу викликали патрульних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік виявив у сміттєвому контейнері гранату. Інспектори швидко прибули на місце, обмежили пересування інших осіб навколо небезпечного предмета, а також викликали слідчих та вибухотехніків.