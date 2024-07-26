Нові графіки відключень у Києві: в ДТЕК розповіли, коли вони почнуть діяти та чому

Енергетики намагаються зменшити навантаження на енергосистему

Із суботи, 27 липня, у Києві та області почнуть вимикати світло за новими графіками відключення. Зсунуться вони на годину вперед.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК. Такі нововведення прийняли для рівномірного навантаження на енергосистему.

За оновленим графіком світло вимикатимуть на годину пізніше, відповідно вмикатимуть. Наприклад, якщо відключення вашої черги було о 09:00, то тепер воно почнеться о 10:00.

"Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему", — підкреслюють у ДТЕК.

У компанії зазначають, що нові графіки будуть доступні з 00:00 27 липня.

Нагадуємо, переглянути актуальну інформацію про відключення за вашою адресою, а також оновленні графіки можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що українці незадоволені тим, що один день може минути зовсім без обмежень, а в інший світла може не бути декілька годин. В ДТЕК відповіли на поширене питання чому так.