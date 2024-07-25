Неприятные новости от ДТЭК: как будут выключать свет в Украине 26 июля

Ограничения будут касаться всех регионов

В Украине продолжают применять почасовые графики отключений света, которые 26 июля будут действовать почти на протяжении суток. Ограничение электропотребления начнется с 5 утра.

Об этом сообщил ДТЭК. Отмечается, что графики будут касаться всех бытовых и промышленных пользователей.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра, 26 июля, будут применяться с 05:00 и до конца суток", — говорится в сообщении.

Напомним, что последние несколько дней с 22 июля отключений света в Украине стало меньше. Одной из главных причин стал спад жары и нормализация среднесуточных показателей температуры, что снизило нагрузку на энергосистему.

Однако украинцев уже сейчас призывают готовиться к тяжелой зиме. Ведь есть высокая возможность отключений света по 12 часов в день.

В то же время, украинская энергосистема страдает не только от ракетных ударов России. Названа еще одна причина частых аварий на энергетических объектах.

Отметим, что графики отключений действуют ночью из-за того, что дефицит в энергосистеме фиксируется круглосуточно. В темное время года не работают СЭС. Об этом рассказали в ДТЭК.

В условиях постоянных отключений следует позаботиться об энергонезависимости. "Телеграф" сообщает, какие зарядные станции подойдут для дома и даже фронта. Они без проблем "потянут" несколько часов работы Starlink и других приборов.