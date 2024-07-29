На Киевщине собираются модернизировать систему оповещения населения за миллионы гривен

Поиски подрядчика уже стартовали

Департамент гражданской защиты и оборонной работы Киевской областной государственной администрации хочет разработать проектно-сметную документацию для модернизации системы централизованного оповещения населения Киевщины. На эти нужны из бюджета собираются потратить 2,1 миллиона гривен.

Работы должны быть завершены до конца 2024 году. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, проектно-сметную документацию для модернизации системы централизованного оповещения населения Киевщины должны разработать до 31 декабря 2024 года.

Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 6 августа.

Будущему подрядчику планируют заплатить 2 миллиона 100 тысяч гривен.

Реконструкция модернизация системы должна обеспечить:

цифровизацию процессов оповещения местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также населения области;

доведение сигналов об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций территориального уровня и информации по вопросам гражданской защиты;

обновление морально устаревших технологий обработки и передачи информации в системе;

кибербезопасность, отсутствие влияния и возможностей вмешательства в работу системы.

Реконструированная система должна постепенно заменить систему оповещения, которая была создана по командно-сигнальному принципу в условиях глобального военного противостояния в 70 — 80-х годах прошлого века и ориентирована на доведение сигналов оповещения только в особый период.

Напомним, в Киеве на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе коммунальщики планируют "реанимировать" обмелевшее озеро Синее. В июне 2024 года КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку водоема, но торги уже в шестой раз не состоялись. Каждый раз предложения участников отклоняются по разным причинам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве во время войны собираются отремонтировать школьный стадион за космическую сумму. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.