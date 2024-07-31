В Киеве пьяная автоледи убегала от патрульных: погоня закончилась неожиданно (видео)

К счастью, никто не пострадал

В столице патрульные заметили автомобиль Volkswagen, который ехал по улице в период действия комендантского часа. Услышав спецсигнал и увидев проблесковые маячки на служебном авто полицейских, водитель ускорился и попытался скрыться.

Как оказалось, за рулем иномарки сидела женщина с признаками алкогольного опьянения. Подробнее об эпичной погоне рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

На одной из улиц Голосеевского района Киева полицейские обратили внимание на автомобиль Volkswagen, который передвигался в период действия комендантского часа. Патрульные подали водителю спецсигнал об остановке, однако он ускорился и попытался скрыться от копов.

"Полицейские подали водителю требование об остановке, однако он не отреагировал и продолжил движение. Инспекторы немедленно проследовали за машиной", — говорится в сообщении.

Во время погони водитель иномарки не справился с управлением и на одном из перекрестков на скорости врезался в дерево. К счастью, никто не пострадал.

Как оказалось, за рулем авто находилась 22-летняя девушка, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование она категорически отказалась.

Поэтому патрульные отстранили гражданку от управления транспортным средством и составили на нее сразу несколько админпротоколов. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, что в Киеве нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции и смертельно травмировал прохожего. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

Так, водитель Toyota Land Cruiser превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Патрульные начали догонять нарушителя. На требование сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение.

Убегая от полицейских, мужчина сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший погиб на месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине мужчина на квадроцикле пытался убежать от патрульных. Полицейские принялись преследовать беглеца и в результате погони горе-водитель не справился со своим четырехколесным транспортным средством и на повороте перевернулся.