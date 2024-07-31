У Києві п’яна автоледі тікала від патрульних: гонитва закінчилася несподівано (відео)

На щастя, ніхто не постраждав

У столиці патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який їхав вулицеюв період дії комендантської години. Почувши спецсигнал та побачивши проблискові маячки на службовому авто поліцейських, водій прискорився і спробував втекти.

Як виявилось, за кермом іномарки сиділа жінка з ознаками алкогольного сп’яніння. Детальніше про епічну гонитву розповіли у прес-службі Патрульної поліції Києва.

На одній із вулиць Голосіївського району Києва поліцейські звернули увагу на автомобіль Volkswagen, який пересувався у період дії комендантської години. Патрульні подали водієві спецсигнал про зупинку, проте він прискорився і спробував втекти від копів.

"Поліцейські подали водієві вимогу про зупинку, проте він не відреагував і продовжив рух. Інспектори негайно прослідували за машиною", — йдеться у повідомленні.

Під час погоні водій іномарки не впорався з керуванням і на одному із перехресть на швидкості врізався у дерево. На щастя, ніхто не постраждав.

Як виявилось, за кермом авто знаходилася 22-річна дівчина, яка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку жінка категорично відмовилася.

Тому патрульні відсторонили громадянку від керування транспортним засобом і склали на неї одразу кілька адмінпротоколів. Її подальшу долю вирішить суд.

Нагадаємо, що у Києві нетверезий водій намагався втекти від поліції та смертельно травмував перехожого. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

Водій Toyota Land Cruiser перевищив швидкість і проїхав на червоний сигнал світлофора. Патрульні почали наздоганяти порушника. На вимогу співробітників поліції зупинитись водій не відреагував і продовжив рух.

Втікаючи від поліцейських, чоловік збив пішохода, який переходив дорогу регульованим пішохідним переходом. Внаслідок ДТП постраждалий загинув на місці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік на квадроциклі намагався втекти від патрульних. Поліцейські почали переслідувати втікача і в результаті погоні горе-водій не впорався зі своїм чотириколісним транспортним засобом і на повороті перекинувся.