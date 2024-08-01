Разрушенные дома и пострадавшие люди: стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину (фото)

Обломки упали на населенный пункт

Утром в четверг, 1 августа, россияне совершили очередную массированную атаку "шахедами" на Киевскую область. Враг второй день подряд направляет свои беспилотники на Киевщину.

В результате падения обломков "шахедов", пострадала семейная пара — люди были экстренно госпитализированы. Кроме этого повреждено 2 частных дома в одном из районов Киевской области. Подробнее о последствиях атаки рассказал Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Враг массированно атаковал область ударными дронами, однако все вражеские беспилотники были сбиты благодаря успешной работе сил ПВО.

Обломки "шахедов" повредили 2 частных домов в одном из населенных пунктов на Киевщине. В зданиях повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна и двери.

Также травмы различной степени тяжести получила семейная пара. Пострадавшие были экстренно госпитализированы и на данный момент они находятся под наблюдением врачей. Мужчине и женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Оперативные группы и правоохранители работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий ночной атаки продолжается.

"Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Также полиция Киевщины в очередной раз призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, и в случае объявления об опасности немедленно направляться в ближайшие укрытия.

Напомним, накануне враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89 "шахедами" из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основным направлением удара россиян стала Киевщина. Все вражеские беспилотники и ракеты были сбиты силами ПВО Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд Киева признал бывшего сторожа столичной поликлиники Вадима Мошкина виновным в том, что он не впустил людей в укрытие во время вражеской ракетной атаки на столицу. В результате этого погибло три человека, среди которых был ребенок.