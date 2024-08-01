Зруйновані будинки та постраждалі люди: стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину (фото)

Уламки впали на населений пунк

Вранці у четвер, 1 серпня, росіяни здійснили чергову масовану атаку "шахедами" на Київщину. Ворог другий день поспіль направляє свої безпілотники на Київщину.

Унаслідок падіння уламків "шахедів" постраждала сімейна пара — людей було екстрено госпіталізовано. Крім цього пошкоджено 2 приватні будинки в одному з районів Київської області. Детальніше про наслідки атаки розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Ворог масовано атакував область ударними дронами, проте всі ворожі безпілотники були збиті завдяки успішній роботі сил ППО.

Уламки "шахедів" пошкодили 2 приватні будинки в одному з населених пунктів на Київщині. У будівлях пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна та двері.

Також травми різного ступеня тяжкості зазнала сімейна пара. Постраждалих було негайно госпіталізовано і на даний момент вони перебувають під наглядом лікарів.

Чоловікові та жінці надається вся необхідна медична допомога.

Оперативні групи та правоохоронці працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки триває.

"Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога", — наголосив Руслан Кравченко.

Також поліція Київщини вкотре закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, напередодні ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 "шахедами" з районів Єйськ, Сіща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основним напрямом удару росіян стала Київщина. Усі ворожі безпілотники та ракети були збиті силами ППО України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у тому, що він не впустив людей до укриття під час ворожої ракетної атаки на столицю. Внаслідок цього загинуло троє людей, серед яких була дитина.