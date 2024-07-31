Обломки "шахедов" падали на жилые дома: стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину (фото)

Воздушная тревога в регионе продолжалась более 7 часов

В ночь на среду, 31 июля, россияне совершили одну из самых массированных атак Киева и области "шахедами" с начала полномасштабной войны. Главной целью врага этой ночью стала Киевщина, на которую он направил многие десятки своих беспилотников.

В результате падения обломков "шахедов", повреждены 13 частных домов в четырех районах Киевской области. Подробнее о последствиях атаки рассказал Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Всю ночь враг массированно атаковал область ударными дронами, а тревога в регионе продолжалась более 7 часов. Все вражеские беспилотники были сбиты благодаря успешной работе сил ПВО.

Обломки "шахедов" повредили 13 частных домов в четырех районах Киевщины. В зданиях повреждены фасады, кровли крыш и выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Падение большинства обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов.

"Спасибо нашим силам обороны за надежную защиту. И в очередной раз обращаемся к каждому жителю области — не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не пройдет. Будьте ответственными за себя и своих близких", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89 "шахедами" из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основным направлением удара россиян стала Киевщина. Все вражеские беспилотники и ракеты были сбиты силами ПВО Украины.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 31 июля взрывы, связанные с работой ПВО, раздавались во многих областях. Враг не только устроил масштабную атаку беспилотниками, но и поднимал в небо авиацию.