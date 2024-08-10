У київській висотці сильна пожежа: рятувальники намагаються дістатися квартири (фото, відео)
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На місці пожежі працюють усі екстрені служби
У Києві пожежа на одному із верхніх поверхів багатоповерхівки. З вікон валить густий чорний дим, що видно здалеку.
Відео пожежі публікують у мережі. Подробиці події встановлюються.
Пожежа сталася на вулиці Шумського на Березняках. Причина задимлення невідома, як і немає жодних даних про потерпілих та руйнування. Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, пожежники вже виїхали на місце. Місцевим мешканцям радять закрити вікна через сильний запах гару. На місці пожежі о 14:33 вже працювали представники ДСНС, також приїхала швидка.
Судячи з фото, пожежа сталася у 25-поверховому будинку в районі 20 поверху. При цьому пожежні сходи дістали лише до 13 поверху. Пожежники спробували загасити спалах водою з цієї висоти, але невідомо, чи вийшло у них.
Також "Телеграф" розповідав про те, що у Кривому Розі підліток підручними засобами рятувався від пожежі. Він просто хотів зарядити телефон.