Украинская гривна медленно дешевеет

На валютном рынке наблюдается небольшое колебание. После резкого удешевления, доллар немного поднялся.

Евро и другие иностранные валюты тоже подорожали. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 12 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,11 грн

Евро (EUR): 44,88 грн

Злотый (PLN): 10,37 грн

Канадский доллар (CAD): 29,91 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,56 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,32 грн

Евро (EUR): 45,16 грн

Злотый (PLN): 10,40 грн

Канадский доллар (CAD): 30,10 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,67 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,91 грн — продажа 41,38 грн

Евро (EUR): покупка 44,64 грн — продажа 45,29 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за последние дни вырос на десяток копеек.

Покупка: 41,29 грн

Продажа: 41,36 грн

Ранее "Телеграф" писал, от чего зависит курс доллара и каким он будет дальше. Экономика в Украине ухудшилась не только из-за военных закупок, когда она была вынуждена покупать большое количество оружия за собственные деньги, в то время как помощь от США опаздывала.