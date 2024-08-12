Курс валют от НБУ: сколько сейчас стоит доллар и евро
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Украинская гривна медленно дешевеет
На валютном рынке наблюдается небольшое колебание. После резкого удешевления, доллар немного поднялся.
Евро и другие иностранные валюты тоже подорожали. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 12 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,11 грн
Евро (EUR): 44,88 грн
Злотый (PLN): 10,37 грн
Канадский доллар (CAD): 29,91 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,56 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,32 грн
Евро (EUR): 45,16 грн
Злотый (PLN): 10,40 грн
Канадский доллар (CAD): 30,10 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,67 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,91 грн — продажа 41,38 грн
Евро (EUR): покупка 44,64 грн — продажа 45,29 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за последние дни вырос на десяток копеек.
Покупка: 41,29 грн
Продажа: 41,36 грн
Ранее "Телеграф" писал, от чего зависит курс доллара и каким он будет дальше. Экономика в Украине ухудшилась не только из-за военных закупок, когда она была вынуждена покупать большое количество оружия за собственные деньги, в то время как помощь от США опаздывала.