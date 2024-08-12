Курс валют від НБУ: скільки зараз коштує долар та євро
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українська гривня повільно дешевшає
На валютному ринку спостерігається невелике коливання. Після різкого здешевшання, долар трішки піднявся.
Євро та інші іноземні валюти теж подорожчали. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 12 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,11 грн
Євро (EUR): 44,88 грн
Злотий (PLN): 10,37 грн
Канадський долар (CAD): 29,91 грн
Швейцарський франк (CHF): 47,56 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,32 грн
Євро (EUR): 45,16 грн
Злотий (PLN): 10,40 грн
Канадський долар (CAD): 30,10 грн
Швейцарський франк (CHF): 47,67 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,91 грн — продаж 41,38 грн
Євро (EUR): купівля 44,64 грн — продаж 45,29 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за останні дні виріс на десяток копійок.
Купівля: 41,29 грн
Продаж: 41,36 грн
Раніше "Телеграф" писав, від чого залежить курс долара і яким він буде надалі. Економіка в Україні погіршилась не лише через військові закупівлі, коли вона була вимушена купувати велику кількість зброї за власні гроші, в той час, як допомога від США запізнювалась.