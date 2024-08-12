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Курс валют від НБУ: скільки зараз коштує долар та євро

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Американська валюта Новина оновлена 12 серпня 2024, 08:49
Американська валюта. Фото Unsplash.com

Українська гривня повільно дешевшає

На валютному ринку спостерігається невелике коливання. Після різкого здешевшання, долар трішки піднявся.

Євро та інші іноземні валюти теж подорожчали. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 12 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,11 грн

Євро (EUR): 44,88 грн

Злотий (PLN): 10,37 грн

Канадський долар (CAD): 29,91 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,56 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,32 грн

Євро (EUR): 45,16 грн

Злотий (PLN): 10,40 грн

Канадський долар (CAD): 30,10 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,67 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,91 грн — продаж 41,38 грн

Євро (EUR): купівля 44,64 грн — продаж 45,29 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за останні дні виріс на десяток копійок.

Купівля: 41,29 грн

Продаж: 41,36 грн

Раніше "Телеграф" писав, від чого залежить курс долара і яким він буде надалі. Економіка в Україні погіршилась не лише через військові закупівлі, коли вона була вимушена купувати велику кількість зброї за власні гроші, в той час, як допомога від США запізнювалась.

Теги:
#Новини Києва #Курс долара #Курс валют від НБУ #Валюта на чорному ринку