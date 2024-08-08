Без сапог не обойтись: в Киеве прорвало трубу и затопило двор (видео)

Просто реки бегут под домами

В Киеве на Харьковском шоссе произошла авария на трубопроводе. Вода подтопила близлежащие дома.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киев Инфо". Очевидцы рассказывают, что быстрые потоки добрались до электрощитовых.

Работники коммунальной службы уже ремонтируют трубу, однако отказываются перекрыть воду. А киевляне опасаются, что в ближайшее время останутся без света.

Местные жители поделились видео. На кадрах видно просто озеро. Воды уже налило сколько, что под домами просто так не пройти.

Напомним, на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры прорвало водопровод. Стремительный поток заливал проезжую часть. Грязная вода бежала прямо по тротуарам.

Воды было так много, что она практически добралась до Центрального железнодорожного вокзала. Очевидцы рассказывали, что вода текла из-под асфальта.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве открылся "портал в потусторонний мир". На Оболони заметили глубокую пропасть примерно 3 метра глубиной. Местные пишут, что коммунальные предприятия "Киевводоканал" или "Киевтеплоэнерго" приезжают сюда раз в неделю, а поделать ничего не могут. Горожане просят хотя бы оградить опасный участок от детей.